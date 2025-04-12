Rüşvetçi memurlar cezaevi yolcusu

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda 38 gümrük muhafaza memurundan 23'ü tutuklandı. Gözaltına alınan 38 gümrük memuru işlemlerin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilmişti. Adliyede Edirne 1. Sulh Ceza Hâkimliği karşısına çıkan 38 gümrük memurundan 23'ü tutuklandı. Sınır Kapısı'nda görevli bazı gümrük memurlarının Tükiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edilmiş ve bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirilmişti. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar sonucu 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 euro ve 89 bin 800 lira ele geçirilmişti.