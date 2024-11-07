Rüşvetle sağlık raporu düzenleyen şebeke çökertildi

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli bir doktor, bilgisi dışında isim ve şifreleri kullanılarak çok sayıda heyet raporu düzenlendiğini fark edip hastane başhekimliğine dilekçe verdi ve Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu. Yine Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli başka bir doktor da emniyet müdürlüğüne giderek aynı konu ile alakalı şikâyette bulundu ve elinde bulunan 6 adet iş göremez raporunu teslim etti.Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 202 adet sahte sağlık raporu düzenlendiğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktorlar Yunus B. ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Genişletilen soruşturma kapsamında ekipler, Ankara ve İstanbul'da 1'i doktor 6 şüpheliyi daha yakaladı. İfadelerin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden beyin cerrahı Dr. Mehmet Hüseyin A. ve kulak burun boğaz doktoru Yunus B. ile teknisyen, memur, işçi ve özel firma çalışanı 6 kişi 'rüşvet almak' suçundan tutuklanırken, 1'i doktor 10 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma devam ederken firari olduğu belirlenen Azerbaycanlı doktor E.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.