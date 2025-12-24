Rüşvetten tutuklu avukat Rezan Epözdemir’in MASAK raporu ortaya çıktı: Milyon dolarlar havada uçuştu

Rüşvet suçundan tutuklanan ve yargılaması Yargıtay 5. Ceza Dairesinde devam eden avukat Rezan Epözdemir hakkında MASAK raporu hazırlandı. Hazırlanan MASAK raporunda, Rezan Epözdemir'in 9 adet taşınmaz, 3 adet araç, 2 adet kiralık kasa ve yatırım hesabında 59 milyon 673 bin TL olduğu kaydedildi. Epözdemir'in 2020–2025 yılları arasında hesaplarına: 84 milyon 700 bin TL, 5 milyon 650 bin doları ve 269 bin 800 euro tutarlarında yüksek meblağlı nakit yatırma işlemleri yapıldığı tespit edildi. MASAK, bu işlemlerin sıklığı ve büyüklüğünün, beyan edilen avukatlık gelirleriyle uyumlu olup olmadığına ilişkin soru işaretleri bulunduğunu vurguladı.
VARLIK BARIŞI ADI ALTINDA 5 MİLYON 650 BİN DOLAR PARA SİSTEME SOKULDU
Raporda Rezan Epözdemir; 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı düzenlemesinden yararlandığı iddiasıyla toplamda 5 milyon 650 bin ABD doları (yaklaşık 241 milyon 903 bin TL) bankacılık sistemine dahil ettiği belirtildi. İşlem açıklamasında, "7256 sayılı kanun uyarınca varlık barışı olarak 2021-2022 yılı için nakit yatan" yazıldığı ancak paranın yurtdışından getirildiğine dair bir kayıt bulunmadığı, bildirimin yurt içi varlıklar üzerinden yapıldığı görüldü.
MİLYONLUK PARA TRANSFERLERİ:
Para transferleri didik didik edilen Epözdemir'in milyonluk transferleri dikkat çekti. Epözdemir'in 2017-2025 yılları arasında gerçekleştirdiği dikkat çeken diğer transferler şu şekilde sıralandı. Fatih Terim'e 5 milyon 619 bin TL, Borusan Otomotiv Şirketine 11 milyon TL, İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesine 29 milyon 287 bin TL, eşi Hande Epözdemir'e 12 milyon 201 bin TL ve yine kayınvalidesi Hülya Kurtaran 117 milyon 780 bin TL para transferi gerçekleştirdiği görüldü.
HAKİM VE SAVCILAR DA VAR
Rezan Epözdemir'in Yargı mensubu hakim ve savcılara gerçekleştirdiği para transferleri de raporda yerini aldı. MASAK'ta dikkat çeken bir diğer inceleme ise Epözdemir'in annesi oldu. Herdem Epözdemir'in Rezan'ın şirketinde muhasebe çalışanı olarak SGK kaydının bulunduğu ve 2018-2025 tarihleri arasında hesabına 28 farklı kişiden 102 milyon 372 bin TL para geldiği, 87 farklı kişiye ise 205 milyon 633 bin TL gönderdiği ve transfer hacminin 2024 yılında olağanüstü seviyelere çıktığı değerlendirmesi yer aldı.
KAYINVALİDESİNDEN ANNESİNE 76 MİLYONLUK TRANSFER
Epözdemir'in annesi ve kayınvalidesi arasında dönen 76 milyon TL para tranferi MASAK raporunda aydınlatıldı. 25 Ocak 2024'te Hülya Kurtaran'ın sahibi olduğu Kurtulan Gayrimenkul şirket hesabından nakit olarak çekilen bu paranın Hülya Kurtaran'ın hesabına yatırıldığı ve akabinde Epözdemir'in annesinin hesabına transfer edildiği tespit edildi.
VİLLA PARASI ANNESİNİN HESABINDAN
Bu işlemlerden 4 saat sonra Epözdemir'in annesinin villa bedeli olarak 153 milyon 805 bin TL'yi Arkın Kora isimli şahsa gönderdiği görüldü. Yine Epözdemir'in annesinin yatırım hesabında 2023-2025 yılları arasında toplamda 93 milyon 126 bin TL değerinde hissesinin olduğu kaydedildi.
BABASININ HESAP HAREKETİNDE OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ
Rezan Epözdemir'in babasının para tranferleri de raporda yer aldı. Baba Epözdemir'in nakit yatırma ve çekme işlemlerinin 2023 yılına kadar çok düşük seyrederken 2023-2025 yılları arasında toplamda 44 milyon TL nakit yatırma işleminin dikkat çekici olduğu belirtildi.
MESKENİ BAĞIŞ YOLUYLA KIZINA VERDİ
Rezan Epözdemir'in kayınvalidesi Hülya Kurtaran'a yer verilen MASAK raporunda, Kurtaran'ın SGK kayıtlarında yapılan sorgulamalar neticesinde, Kurtaran Gayrimenkul Yatırım şirketinin %100 sahibi olduğu ve adına kayıtlı herhangi bir taşıt veya taşınmaz bilgisine rastlanılmadı bilgisi kaydedildi. İstanbul Eyüpsultan'da bulunan meskenin 4 Haziran 2025'te Burak Vardal'dan 410 bin TL karşılığında aldığı, Hülya Kurtaran bu meskeni de 19 Ağustos 2025'te bağış yolu ile kızı Hande Epözdemir'in üzerine geçirdiği görüldü.
246 MİLYON 904 BİN TL'Yİ İCRA DAİRESİNE GÖNDERDİ
Yaklaşık 12 gün içerisinde nakit yatan ve Rezan ile Herdem Epözdemir tarafından gönderilen transferlerle beraber Hülya Kurtaran'ın hesabına 143 milyon 793 bin 174 TL para girişi olduğu tespit edildi. Akabinde Hülya Kurtaran'ın 27 Eylül 2022'de tek işlemde "Sermaye Avansı"işlem açıklamasıyla sahibi olduğu Kurtaran Gayrimenkul Yatırım Şirketine 143 milyon 500 bin TL para gönderdi. Kurtaran Gayrimenkul Yatırım Şirketinin ise dakikalar sonra "2020/13611 E. Rızai Satış Bedeli" işlem açıklamasıyla toplamda 246 milyon 904 bin TL'yi İstanbul 14. İcra Dairesine gönderdiği tespit edildi.
2 MİLYARLIK 100 TAŞINMAZI ŞİRKETE GEÇİRDİLER
Söz konusu bu işlemle birlikte Ömer Saçaklıoğlu'nun Metal Yapı şirketine ait değeri 2 milyar olduğu belirtilen 100 taşınmaz Epözdemir'in kayınvalidesinin Kurtaran Gayrimenkul şirketine geçmiş oldu.
İCRADAN ALDIĞI 9 TAŞINMAZI 4 AYDA ELDEN ÇIKARDI
Rezan Epözdemir'in Göktürk'te bulunan iş yeri niteliğindeki 9 taşınmazı Mayıs 2022 Ömer Saçaklıoğlu'nun ortağı olduğu Metal Yapı şirketinden cebri satış yoluyla satın aldığı, hacizli 1 taşınmazı ise bankadan aldığı belirtildi. Epözdemir'in bu taşınmazdan 3'ünü Eylül 2022'de Figen Elgin Ömerbeyoğlu'na 11 milyon 200 bin TL'ye sattığını, diğer 7 taşınmazı ise 50 milyon TL karşılığında Veysi Karaman isimli şahsa devrettiği tespit edildi.
7 TAŞINMAZI YENİDEN DEVRALDI AMA PARASINI VERMEDİ
Aradan geçen 7 ayın sonunda Veysi Karaman'ın bu taşınmazları Epözdemir'e geri devrettiği görüldü. Karaman'ın taşınmazları devrettiği esnada ikili arasında herhangi bir para transferinin olmamasının dikkat çekici olduğu anlatıldı. Öte yanda Veysi Karaman'ın geri ödemesi 73 milyon kredisinin olduğu, Aralık 2022'de 38 milyonluk ara ödemesi yaptığı ve Ocak 2023'te 10 milyon 575 bin TL daha yatırarak krediyi kapattığı aktarıldı. Söz konusu bu krediyi taşınmazları almak için kullandığının anlaşıldığı, işlemlerin hayatın olağan akışına aykırı olduğu raporda anlatıldı.
ARAÇ OYUNUNDA ÜNLÜ AVUKAT DETAYI
Cengiz Çallı sayesinden koruma şerhi alarak çakar taktırdığı milyonluk aracının satın alınması da raporda yer aldı. 11 Şubat 2025'te ünlü bir avukattan sadece 250 bin TL karşılığında devraldığı, bu ünlü avukattan önce ise aracın 1 günlük sahibinin Epözdemir'in şoförü Ü.Ş. isimli şahıs olduğu ve otomativ şirketine 23 milyon 50 bin TL gönderdiği görüldü.
TUTUKLANDIKTAN SONRA 2.4 MİLYON DOLARLIK TRANSFER
Rezan Epözdemir'in tutuklanmasından 5 gün sonra Hülya Kurtaran'ın Hande Epözdemir'in hesabına 2milyon 450 bin dolar para gönderdiği, Hande Epözdemir'in 500 bin dolarını çekmek istediği ancak Suç gelirini aklamanın önlenmesi" kapsamında işlemin askıya alındığı ve bu paranın 21 Ağustos günü tranfer edilmek istendiği ancak yine askıya alındığı raporda yer aldı.
AİLE ÜYELERİ ÜSTÜNDEN YÜRÜYEN GEMİ
MASAK raporunun değerlendirme kısmında, "Hülya Kurtaran, Hande Epözdemir, Herdem Epözdemir başta olmak üzere şahısların mal varlıkları ile mali profillerinin tamamen uyumsuz olduğu, şahısların mal varlıklarının kaynağının genel olarak Rezan Epözdemir'in gönderdiği transferler ile kaynağı belirsiz nakit girişlerinden kaynaklandığı, söz konusu tutarların çok yüksek olduğu, Rezan Epözdemir ve raporda belirtilen yakın akrabalarının neredeyse tamamının kiralık kasa bilgilerinin olduğu, söz konusu kiralık kasalarından bazılarının gözaltı sürecinde kapatıldığı veya ziyaret edildiği ve bu hususların dikkat çekici olduğu, şahısların söz konusu kasaları kiralamadaki saiklerinin anlaşılamadığı, yine aynı şekilde aynı dönemde Kurtaran Gayrimenkul Yatırım A.Ş'nin sermayesinin dikkat çekici bir şekilde azaltımına gidildiği ve paranın bankacılık sisteminden uzaklaştırılmaya çalışıldığı" denildi.