Rüşvetten tutuklu avukat Rezan Epözdemir’in MASAK raporu ortaya çıktı: Milyon dolarlar havada uçuştu

İCRADAN ALDIĞI 9 TAŞINMAZI 4 AYDA ELDEN ÇIKARDI



Rezan Epözdemir'in Göktürk'te bulunan iş yeri niteliğindeki 9 taşınmazı Mayıs 2022 Ömer Saçaklıoğlu'nun ortağı olduğu Metal Yapı şirketinden cebri satış yoluyla satın aldığı, hacizli 1 taşınmazı ise bankadan aldığı belirtildi. Epözdemir'in bu taşınmazdan 3'ünü Eylül 2022'de Figen Elgin Ömerbeyoğlu'na 11 milyon 200 bin TL'ye sattığını, diğer 7 taşınmazı ise 50 milyon TL karşılığında Veysi Karaman isimli şahsa devrettiği tespit edildi.



7 TAŞINMAZI YENİDEN DEVRALDI AMA PARASINI VERMEDİ



Aradan geçen 7 ayın sonunda Veysi Karaman'ın bu taşınmazları Epözdemir'e geri devrettiği görüldü. Karaman'ın taşınmazları devrettiği esnada ikili arasında herhangi bir para transferinin olmamasının dikkat çekici olduğu anlatıldı. Öte yanda Veysi Karaman'ın geri ödemesi 73 milyon kredisinin olduğu, Aralık 2022'de 38 milyonluk ara ödemesi yaptığı ve Ocak 2023'te 10 milyon 575 bin TL daha yatırarak krediyi kapattığı aktarıldı. Söz konusu bu krediyi taşınmazları almak için kullandığının anlaşıldığı, işlemlerin hayatın olağan akışına aykırı olduğu raporda anlatıldı.



ARAÇ OYUNUNDA ÜNLÜ AVUKAT DETAYI



Cengiz Çallı sayesinden koruma şerhi alarak çakar taktırdığı milyonluk aracının satın alınması da raporda yer aldı. 11 Şubat 2025'te ünlü bir avukattan sadece 250 bin TL karşılığında devraldığı, bu ünlü avukattan önce ise aracın 1 günlük sahibinin Epözdemir'in şoförü Ü.Ş. isimli şahıs olduğu ve otomativ şirketine 23 milyon 50 bin TL gönderdiği görüldü.