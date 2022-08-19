Rusya Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Rusya’ya Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Ülkemiz vatandaşları tarafından yapılan yurtdışı seyahatlerinde, sıklıkla gidilen ülkelerden birisi de Rusya'dır. Ülkelerine yapılan ziyaretler için vize zorunluluğu şart koşan ülkelerden birisi olan Rusya'ya vize kalktı mı? Bu soru son zamanlarda, pek çok seyahatçi vatandaşın merak ettiği konulardan birisidir. Vatandaşlar Rusya seyahati planları yaparken bir yandan Rusya vize şartları hakkındaki detayları araştırmaktadır. Peki, Rusya vize istiyor mu? İşte detaylı yanıtlar...
Ülkeler arası ziyaretler gerçekleştirilirken, gidilecek olan ülkelerin ziyaretçilerinden yerine getirmesini talep ettiği bir takım şartlar vardır. Bahsi geçen şartların en başında vize ve pasaport zorunluluğu gelmektedir. Rusya da diğer pek çok ülke gibi, ülkelerine gelecek olan yabancı turistleri bazı şartlara tabi tutmaktadır. Ülkemizden Rusya'ya gidişte gerekli olan vize ve pasaport şartları şunlardır;
Bu bilgilere ilaveten, Rusya bazı ülkelerden yapılacak olan ziyaretlerde vize istememektedir. Bu ülkeleri şöyle sıralayabiliriz;