Rusya’da dron saldırısına uğrayan Gas Aura İzmir’de

15 Temmuzda GAS AURA isimli LPG yüklü tanker, Rusya Kavkaz açıklarında uğradığı dron saldırısı sonucu baş taraf tankında yangın çıktı. Saldırı sırasında yaralanan 2 Filipinli personel, 16 Temmuz'da Sinop açıklarında Sahil Güvenlik helikopterine teslim edilerek gemiden tahliye edildi. Gemide çıkan yangın Samsun Liman Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye sevk edilen yangın söndürme römorkörünün zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Gemi daha sonra tamir işlemleri için Trabzon'a tersaneye çekildi.

TEDİRGİNLİK YARATTI

Saldırıya uğrayan geminin akıbetinin ne olacağı merak konusu olurken İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Dikili ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'ndeki Killik Koyu açıklarında demirleyen esrarengiz gemi, bölge halkı ve tatilciler arasında büyük korku ve endişeye neden oldu. Geminin içinde çevre ve insan sağlığı açısından tehlikeli madde bulunup bulunmadığını merak eden vatandaşlar yetkililerin konuya el atmasını istedi.

SABAH SORDU YETKİLİLER DOĞRULADI

SABAH'ın ulaştığı yetkililer, Dikili Bademli açıklarına demirleyen geminin Rusya'nın Kavkaz limanı açıklarında dron saldırısına uğrayan Nero Auro isimli LPG tankeri olduğunu doğruladı.

GEMİDE GEREKLİ KONTROLLER YAPILDI

Geminin içinde gerekli kontrollerin yapıldığını belirten yetkililer gemi içinde başta asbest olmak üzere çevre ve insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir madde bulunmadığını belirtti. Geminin beklenenden erken sürede İzmir'e ulaşması üzerine Aliağa ile Dikili arasında bekletildiğini belirten yetkililer; "Gemi yasal prosedür tamamlandıktan sonra söküm için Aliağa'daki söküm tesislerine çekilip burada sökülecek. Korkulacak herhangi bir durum söz konusu değil" dedi.