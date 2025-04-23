Rusya’da Ebruz Dağı’nda 5 bin 642 metre yükseklikte Türk dağcı grubu zirvede hipotermi geçirdi: 2 ölü

Aralarında Alanyalı Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu'nun da yer aldığı 5 dağcı, 7 kıtanın en yüksek dağlarından biri olan ve Rusya'da bulunan Elbrus'un zirvesinde hipotermi geçirdi. Antalyalı Cihan Yıldırım, Manavgatlı Mehmet Kocaakça ve Bursalı Dr. Kazım Güler'den oluşan 5 dağcı, Rusya'da bulunan 5 bin 642 metre yükseklikteki dünyaca ünlü Elbruz Dağı'na tırmanış yaptılar.

5 KİŞİ HİPOTERMİ GEÇİRDİ

Dağın zirvesine ulaşan 5 kişi Türk dağçı hipotermi geçirdi. Yardım istemeyi başaran dağcılardan Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu, erken hareket ederek zirveden aşağıya inmeye başladılar. Bu sırada kurtarma ekipleri, Sarı ve Köseoğlu'na ulaştılar. Sarı ve Köseoğlu, yardım ekipleri tarafından Elbruz şehir merkezine götürülerek hastanede tedavi altına alındı. Doktor Sarı'nın ve turizmci Köseoğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dr. Sarı ve turizmci Köseoğlu ile zirveye çıkan 3 dağcıdan Antalyalı Cihan Yıldırım'a donmak üzereyken sağlık ekipleri ulaştı ve Yıldırım Rus ekipler tarafından son anda kurtarıldı. Ancak ekipler yaptığı kontrolde Manavgatlı Mehmet Kocaakça'nın zirvede donarak can verdiği ortaya çıktı. Bir süre kayıp olarak aranan Bursalı Dr. Kazım Güler'in de cansız bedenine ekipler tarafından ulaşıldı.

RUS HABER SİTESİ DUYURDU

Eadaily.com adlı Rus haber sitesi, olayla ilgili haberinde şu ifadelere yer verdi: "Yabancı turistlerden (Türk) oluşan bir grup, Elbrus'tan yardım istemek için işaret gönderdi. Elbrus Yüksek Dağ Arama Kurtarma Timi, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, insanların deniz seviyesinden 5 bin 350 metre yükseklikte olduğunu bildirdi. Kurbanlara yardım etmek için 10 kişilik bir kurtarma ekibi görevlendirildi. Hava kötüleşti."

RUSYA VE AVRUPA'NIN EN YÜKSEK DAĞI

Elbruz Dağı, Rusya Federasyonu Güney Federal Okrugu içindeki Kuzey Kafkasya ekonomik bölgesinde, Kabardey-Balkarya'da, Gürcistan sınırının 11 km kuzeyinde, Tiflis'in yaklaşık 270 km kuzey batısında yer alır. Avrupa'ya mı yoksa Asya'ya mı dahil edilmesi gerektiği tartışmalıdır. Kafkasların, Rusya'nın ve Avrupa'nın en yüksek dağı Elbruz, şu sıralar faal olmayan, yoğun olarak buzullarla kaplı, çift zirveli bir stratovolkandır. İki zirve arasındaki mesafe 1.500 metre olup, zirve noktası güney krater kenarında bulunur. 70'ten fazla buzul, Elbruz'dan aşağıya, vadiye akar. Toplam 145 km² buzla örtülüdür. Eğer Kafkaslar Avrupa'nın sınırı olarak kabul edilirse Elbruz, Avrupa'nın en yüksek dağıdır.

HİPOTERMİ NEDİR?

Genellikle yağmur, rüzgâr, kar veya şiddetli soğuk havaya maruz kalma gibi etkenler yüzünden insan vücudunun faaliyet göstermesi için gerekli ısıyı ürettiğinden daha hızlı kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan ve vücut ısısının tehlikeli derecede düşmesine neden olan rahatsızlık.

CUMA GÜNÜ TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

Kurtarılan dağcılar Türk Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçti. Dağcıların Cuma günü Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. Hayatını kaybeden dağcıların cansız bedenlerinin getirilmesi için Türk yetkililerinin çalışma başlattığı öğrenildi.