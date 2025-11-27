Rüya Gibi dizisi yayın tarihi belli oldu! Show TV Rüya Gibi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN KONUSU

Aydan (Seda Bakan), İstanbul'un mütevazı bir semtinde kuaförlük yaparken beklenmedik bir şekilde kendisini lüks bir güzellik merkezinin başında bulur. Merkezin perde arkasındaki isim ise kimse tarafından tanınmayan, gizemli iş insanı Emir'dir (Uğur Güneş). Aydan, bu yeni dünyaya uyum sağlamaya çalışırken, ortak olmak zorunda kaldığı, yetimhanede büyümüş asi ruhlu Çiğdem'in (Ahsen Eroğlu) yol açtığı sorunlarla da yüzleşir.

Emir'in peşinde olan cesur komiser Efe (Emre Bey), hem Çiğdem'le hem de Aydan'ın çalıştığı merkezle yolları kesişince olaylar içinden çıkılmaz bir hâl alır. Tüm bu karmaşada Aydan'ın en büyük desteği, yakın arkadaşı manikürcü Fiko'dur (Şebnem Bozoklu). Öte yandan Aydan'ın eski eşi Tarık (Celil Nalçakan), onun yeni hayatını kabullenmekte zorlanır ve ortaya çıkardığı durumlar Aydan'ın işini daha da zorlaştırır.