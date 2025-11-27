Rüya Gibi dizisi yayın tarihi belli oldu! Show TV Rüya Gibi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Rüya Gibi" dizisi, yakında yayın hayatına başlıyor. Başrollerde Seda Bakan ve Uğur Güneş'in yer aldığı yapım, TMC Film'in imzasını taşıyor. Peki, dizinin birinci bölümü ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte? İşte "Rüya Gibi" hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…
SHOW TV'NİN YENİ DİZİSİ "RÜYA GİBİ" NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TMC Film imzası taşıyan ve yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği "Rüya Gibi" dizisi, 2 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak. Senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen'in kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Selim Demirdelen oturuyor.
RÜYA GİBİ DİZİSİNİN KONUSU
Aydan (Seda Bakan), İstanbul'un mütevazı bir semtinde kuaförlük yaparken beklenmedik bir şekilde kendisini lüks bir güzellik merkezinin başında bulur. Merkezin perde arkasındaki isim ise kimse tarafından tanınmayan, gizemli iş insanı Emir'dir (Uğur Güneş). Aydan, bu yeni dünyaya uyum sağlamaya çalışırken, ortak olmak zorunda kaldığı, yetimhanede büyümüş asi ruhlu Çiğdem'in (Ahsen Eroğlu) yol açtığı sorunlarla da yüzleşir.
Emir'in peşinde olan cesur komiser Efe (Emre Bey), hem Çiğdem'le hem de Aydan'ın çalıştığı merkezle yolları kesişince olaylar içinden çıkılmaz bir hâl alır. Tüm bu karmaşada Aydan'ın en büyük desteği, yakın arkadaşı manikürcü Fiko'dur (Şebnem Bozoklu). Öte yandan Aydan'ın eski eşi Tarık (Celil Nalçakan), onun yeni hayatını kabullenmekte zorlanır ve ortaya çıkardığı durumlar Aydan'ın işini daha da zorlaştırır.