Rüyada Hırsız Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Eve Hırsız Girmesi Anlamı Nedir?

Rüyada hırsız görmek, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada evine hırsız girdiğini gören kişi eğer bir hastaya sahipse, o hastanın hastalığının uzamasına işaret eder. Rüyada hırsız öldürmek ise dert, keder, sıkıntı ve üzüntüden kurtulmak olarak tabir edilir. Öte yandan, rüyada kişinin kendini hırsız olarak görmesi, gizlenen bir şeyi çalmak faiz yemeye yahut zina işlemeye delalet eder.

RÜYADA HIRSIZ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyanda hırsız görmek, hastalık ve dert demektir. Hırsızın bir şey çaldığını görmek, katil bir insani görmeye işaret eder. Bazen de hırsız, Azrail (A.S)'a, misafirin gelmesine, gönül macerasına veya nikâh yapmak isteyen bir kimsenin geleceği anlamına da gelebilir.

Rüyada hırsızlık hilekâr ve zina yapan bir kimse ile tabir edilir. Hırsız, tavuk ve güvercin avlayan bir kimse olarak yorumlanır. Rüyada hırsızlık, gıybet eden, kötüleyen ve kendisinde bulunmayan şeyi isteyen bir kimsedir. Bazen de hırsızlık, yırtıcı ve yabani hayvan, yılan, şeytan ve nefis demektir.

RÜYADA HIRSIZLIK YAPILDIĞINI GÖRMEK

Günümüz İslam Alimlerine göre Rüyada hırsızlığa şahit olmak yahut hırsızlık yapıldığını görmek; bir gönül macerası yaşayacağınıza yorumlanır.

Hırsızlar tarafından elbiselerinizin çıkarıldığını görmek; yakın akrabalar arasında anlaşmazlık çıkacağına işarettir. Bir hırsız tarafından soyulmak; sağlığınıza daha çok dikkat etmeniz gerektiğin işarettir.

Bir hırsızlık olayının farkına varmak, ama herhangi bir şeyinizin çalınmadığını görmek; karşılaşacağınız bir tehlikeye karşı dikkatli olmanız gerektiğine işarettir.

RÜYADA HIRSIZ OLDUĞUNU GÖRMEK

Kendisinin hırsızlık yapması kişinin evine hırsız girmesine; gizlenen bir şeyi çalmak faiz yemeye yahut zina işlemeye delalet eder. Hırsızlık yaptığınızı görmek; mal ve servet arzusu içinde olduğunuzun işaretidir.

Rüyada hırsız olduğunu görmek, Rüya sahibinin evine hırsızların girmesinden korkulur. Bunun için dikkatli olmak gerekir. Tahsil yapan bir insan kendisinin hırsız olduğunu görse, iyi bir ilim öğrenir.

Bazen da hırsızlık hırsızın yapacağı günaha delalet eder. Bundan dolayı rüyada hırsızlık yaptığını gören kimse, kötü bir şey yapar yahut yalan söyler. Çünkü kötü bir şey yapan, yaptığı işi hırsız gibi gizler.

RÜYADA HIRSIZLIK YAPAN BİRİNİ GÖRMEK

Başkasının hırsızlık yaptığını görmek, düzenbaz, kötü ahlaklı, dedikoducu kimseye, kaçamak olarak söz dinleyen kimseye yorumlanır. Bu rüya yetişkin kız için dünürcüye işaret eder. talebe için rüyada hırsızlık yapan birini görmek ise ilme ve başarıya işaret eder

Rüyada birinin hırsızlık yaptığını görmek bazen misafirin gelmesine, bazen de hastalanmaya işaret etmektedir. Tanınmayan hırsız Azrail Aleyhisselam'a; bilinen hırsız, kişiden ilim, sanat yahut bir mesele öğrenmek isteyen kimseye yorumlanır. Salih kimseler için hırsız hayırlı haber ve gelişmelere, fasıklar için çirkin işlere delalet eder.

RÜYADA EVDE HIRSIZ GÖRMEK

Evinde hasta bulunan bir kimse bir hırsızın kendi evine girdiğini ve bir şey aldığını görse, o hastanın hastalığının uzamasına işaret eder.

Bir kimse hırsızın bir eve girdiğini ve oradan bir şey almadığını görse, o evde bulunan hastanın hastalığından kurtulmasına işaret eder.

Rüyada içinde bekâr bir kız bulunan bir evde hırsız görmek, o kız için bir dünür çıkacağına işaret eder. Evlenme çağında bir kızı olan kimsenin hırsız görmesi, kızına dünür geleceğine işarettir.

RÜYADA HIRSIZ ÖLDÜRMEK

Rüyada bir hırsızı öldürdüğünü gören kimse dert, keder, sakıntı ve üzüntüden kurtulur. Hırsız gıybet eden, kötüleyen ve kendisinde bulunmayan şeyi isteyen bir kimse anlamına gelir. Hasta bir kimse için rüyada hırsız öldürmek, hastalıktan kurtulmak demektir. Rüyada hırsız öldüren şifa ve afiyet bulur.

RÜYADA HIRSIZ ÇOCUK GÖRMEK

Adaletsiz bir yöneticiye yorumlanır. Başkalarının sırtından geçinen kimselerle tabir edilir. Rüyada hırsız çocuk görmek yetimleri himaye etmeye ve kimsesiz çocuklarla ilgilenmeye işaretle delalet etmektedir.

RÜYADA HIRSIZDAN KORKMAK

Rüyada hırsızdan korktuğunuzu görmek; yakınlarınızdan size bir zarar geleceğine işarettir.

RÜYADA HIRSIZ KADIN GÖRMEK

Şunun, bunan ağzından söz çalmaya işaret eder. Rüyada hırsız kadın görmek, hilekâr bir kişi ile de tabir edilir. Rüyada bir hırsızın minareye çıkıp ezan okuduğunu görmek, insanlar arasında şöhretle anılmaya delâlet eder. Trende yolculuk sırasında soyulmak; spor yaparken bir sorunla karşılaşacağınıza işarettir.