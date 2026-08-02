Haberler Yaşam Haberleri Konya’daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Arkadaş buluşması kanlı bitti: Kuzeni Rüya’yı herkesin gözü önünde vahşice bıçakladı!
Giriş Tarihi: 2.08.2026 15:23

Konya’daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Arkadaş buluşması kanlı bitti: Kuzeni Rüya’yı herkesin gözü önünde vahşice bıçakladı!

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde yaşayan 45 yaşında Rüya Tekkurt kabusu yaşadı. Arkadaşları ve kuzenleriyle birlikte kafede buluşan Rüya akrabası olan Selim Tekkurt tarafından defalarca kez canice bıçaklandı. Dehşete düşüren anlar kameraya saniye saniye yansırken o cani çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte detaylar…

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Konya’daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Arkadaş buluşması kanlı bitti: Kuzeni Rüya’yı herkesin gözü önünde vahşice bıçakladı!
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Olay, 29 Temmuz gecesi Köprübaşı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Fransa'da yaşadığı öğrenilen gurbetçi Rüya Tekkurt, kuzenleri ve arkadaşları ile birlikte kafeye gitti.

SOHBETİN ORTASINDA DEHŞETİ YAŞADI

Gecenin ilerleyen saatlerinde sohbet edilirken Selim Tekkurt, birden genç kadına bıçakla saldırmaya başladı.

KUZENİ TARAFINDAN DEFALARCA KEZ ÖLDÜRESİYE BIÇAKLANDI

Rüya Tekkurt omuz ve kolundan defalarca bıçaklanırken, saldırgan kuzeni kafedekiler tarafından güçlükle etkisiz hale getirildi.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Dehşet anları kafenin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

CANİ KUZEN TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan gözaltına alındı. Selim Tekkurt emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Rüya Tekkurt'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONYA

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Konya’daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Arkadaş buluşması kanlı bitti: Kuzeni Rüya’yı herkesin gözü önünde vahşice bıçakladı!
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