Konya’daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Arkadaş buluşması kanlı bitti: Kuzeni Rüya’yı herkesin gözü önünde vahşice bıçakladı!

CANİ KUZEN TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan gözaltına alındı. Selim Tekkurt emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Rüya Tekkurt'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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