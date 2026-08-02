Konya’daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Arkadaş buluşması kanlı bitti: Kuzeni Rüya’yı herkesin gözü önünde vahşice bıçakladı!

Olay, 29 Temmuz gecesi Köprübaşı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Fransa'da yaşadığı öğrenilen gurbetçi Rüya Tekkurt, kuzenleri ve arkadaşları ile birlikte kafeye gitti.
SOHBETİN ORTASINDA DEHŞETİ YAŞADI
Gecenin ilerleyen saatlerinde sohbet edilirken Selim Tekkurt, birden genç kadına bıçakla saldırmaya başladı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Dehşet anları kafenin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
CANİ KUZEN TUTUKLANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan gözaltına alındı. Selim Tekkurt emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Rüya Tekkurt'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.