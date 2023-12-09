Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı: ‘Geleneksel saate dönüş var’

Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, Türkiye'de önümüzdeki 3 yıl içerisinde 34 yeni mağaza açmayı planladıklarını bildirdi. Dünyaca ünlü 30'dan fazla markanın Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Saat&Saat; halihazırda 145 mağaza, 20 satış noktası ve 400 bayi ile hizmet veriyor.

2023 yılını adetsel olarak yüzde 33, ciro bazında da yüzde 122 ile piyasanın üzerinde bir büyümeyle tamamlayacaklarını öngördüklerini belirten Ramazan Kaya, şirketin yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

BALKAN ÜLKELERİNDE YOĞUN BİR İLGİ VAR

Balkan ülkelerinde Saat&Saat'e yoğun bir ilgi olduğunu anlatan Kaya, "Üçüncü mağazamızı bu ay içerisinde Makedonya'da açacağız. Balkanlarda 3 sene içerisinde 6 mağazayı daha hizmete almayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde de Türkiye'de 34 yeni mağazayı devreye almayı planlıyoruz. Pandemi hariç büyümediğimiz yıl yok. Mağaza sayısı ve istihdam bakımından sektörün lideriyiz. 1.000 kişiyi istihdam ediyoruz" dedi.

GELENEKSEL SAATLERE DÖNÜŞ BAŞLADI

1 milyon satış adedine ulaştıklarını, Türkiye'de ise bu rakamın 5 milyon civarında olduğunu ifade eden Kaya, "Genel toplam içerisinde akıllı saatlerin payı yüzde 1. Dünyada artık geleneksel saatlere dönüş başladı.

Akıllı saatler daha çok spor yaparken kullanılır hale geldi. Bizim segmentimiz bir yatırım aracı değil, miras olarak görülüyor" diye konuştu.