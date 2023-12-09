Haberler Yaşam Haberleri Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı: ‘Geleneksel saate dönüş var’
Giriş Tarihi: 9.12.2023 13:03 Son Güncelleme: 9.12.2023 13:14

Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı: ‘Geleneksel saate dönüş var’

Dünyaca ünlü 30’dan fazla markanın Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan Saat&Saat; 3 yıl içinde 34 mağaza daha açacak. Türkiye’de saat pazarının 5 milyon adet civarında olduğunu söyleyen Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Biz de Saat&Saat olarak geçen yıl 700 bin adet saat sattık ama bu yıl 1 milyonu aşan bir performansımız var. Sektör genel olarak başarılı, bizler de çok özel çalışmalarla sektörün üzerinde büyüme rakamlarıyla ilerliyoruz” dedi.

Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı: ‘Geleneksel saate dönüş var’

Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, Türkiye'de önümüzdeki 3 yıl içerisinde 34 yeni mağaza açmayı planladıklarını bildirdi. Dünyaca ünlü 30'dan fazla markanın Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Saat&Saat; halihazırda 145 mağaza, 20 satış noktası ve 400 bayi ile hizmet veriyor.

2023 yılını adetsel olarak yüzde 33, ciro bazında da yüzde 122 ile piyasanın üzerinde bir büyümeyle tamamlayacaklarını öngördüklerini belirten Ramazan Kaya, şirketin yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

BALKAN ÜLKELERİNDE YOĞUN BİR İLGİ VAR

Balkan ülkelerinde Saat&Saat'e yoğun bir ilgi olduğunu anlatan Kaya, "Üçüncü mağazamızı bu ay içerisinde Makedonya'da açacağız. Balkanlarda 3 sene içerisinde 6 mağazayı daha hizmete almayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde de Türkiye'de 34 yeni mağazayı devreye almayı planlıyoruz. Pandemi hariç büyümediğimiz yıl yok. Mağaza sayısı ve istihdam bakımından sektörün lideriyiz. 1.000 kişiyi istihdam ediyoruz" dedi.

GELENEKSEL SAATLERE DÖNÜŞ BAŞLADI

1 milyon satış adedine ulaştıklarını, Türkiye'de ise bu rakamın 5 milyon civarında olduğunu ifade eden Kaya, "Genel toplam içerisinde akıllı saatlerin payı yüzde 1. Dünyada artık geleneksel saatlere dönüş başladı.

Akıllı saatler daha çok spor yaparken kullanılır hale geldi. Bizim segmentimiz bir yatırım aracı değil, miras olarak görülüyor" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD’li emekli Generalden Türkiye çağrısı
SON DAKİKA | BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Gazze' açıklaması: Bunun sonuçları çok yıkıcı olur
Son dakika | ABD'den BM'de skandal karar: Gazze ateşkesini veto ettiler
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bölgesel devletler sorunu sahiplenmeli!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Akşener döner mi?
BUCM
Vladimir Putin, 2024'te aday olacak mı? Dünyaya ilan etti!
CHP, Kılıçdaroğlu’nu neden arayacak?
Başkan Erdoğan, Lula, Sanchez ve Attila İlhan
ARKADAŞINA GÖNDER
Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı: ‘Geleneksel saate dönüş var’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA