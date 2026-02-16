SABAH, Çapa’da işlenen ilaç hırsızlığının detaylarına ulaştı: Dedektif gibi iz sürüp deşifre ettiler...

KURULAN EKİP ADIM ADIM HIRSIZLARI KAYIT ALARAK TAKİP ETTİ

Güvenlik amiri Zafer Erol liderliğindeki ekip, şüpheli hareketleri olan personelleri takibe aldı. Operasyonun en somut delillerinden birini, hastanede oksijen santralinde çalışan Abdullah Kılıç oluşturdu. Kılıç, şüphelendiği iş arkadaşları Mehmet Karadere ve Seyrani Bozkurt'un ilaç dolu kolileri taşıma arabasıyla yokuş aşağı indirip, kapısı açık bekleyen bir arazi aracına hızlıca yükledikleri anları anbean cep telefonuyla kaydetti. Bu görüntüler, sanıkların "boş koli taşıyorduk" savunmasını çürüten en büyük kanıt oldu. Elde edilen bu deliller emniyete teslim edilerek operasyonun düğmesine basılmasını sağladı.

AMELİYATHANEDEN KAÇIRILAN İLAÇLARI POLİS YAKLADI

26 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen suçüstü operasyonunda, hastanede hizmetli olarak çalışan sanık Çetin Karagöz'ün otoparktaki bir araçtan aldığı mavi bir sırt çantasıyla hastaneye girdiği, çantayı aldığı 12 adet "Sevorane" isimli anestezi ilacıyla doldurarak hızla hastaneden ayrıldığı tespit edildi. Takibe alınan aracın, Karagöz tarafından Sezgin Cimşit'e bırakıldığı ve polis ekiplerince durdurulduğu belirtildi. Hırsızlığın odağındaki ilaçların, hastanenin en kritik birimi olan Ameliyathane Eczanesi'nden çıkarıldığı tespit edildi. Başhekim Mustafa Oral Öncül mahkemedeki ifadesinde, bu ilaçların reçete ile dışarıdan alınmasının mümkün olmadığını, tamamen hastane envanterine ait ve ameliyat sırasında kullanılması gereken tıbbi malzemeler olduğunu vurguladı.