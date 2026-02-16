CHP’nin zeytin ağacı skandalında yeni perde: Ahmet Kılbey’in damadı da görevden alındı

SABAH, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 Şubat'ta Muğla'nın Milas ilçesinde sözde zeytin ağaçlarını korumak amacıyla yaptığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor, Zeytinimizi, Havamızı, Suyumuzu, Toprağımızı Vermiyoruz" adlı miting öncesinde, büyük bir skandalı gözler önüne sermişti. CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in ilçedeki bir arazide her biri en az 100 yaşında olan 27 zeytin ağacını kestirdiği ortaya çıkmıştı. Görüntülerde iş makinasıyla asırlık zeytin ağaçlarının katledildiği görüldü.

ZEYTİNLERİ KATLETMİŞTİ, İSTİFA ETTİ

Milas'a bağlı Menteş Mahallesi Dipsarnıç mevkiinde bulunan ve niteliği zeytinlik tarla olan 3 dönümlük arazide 12 Şubat'ta her biri en az 100 yaşında olan 27 zeytin ağacının katledildiği ortaya çıkmıştı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tutanak tutmasının ardından, söz konusu arazinin CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu belirlendi. Kılbey, 29 Aralık 2025'te araziyi damadı Cenk Soydan'a devrettiğini söylerken, 13 Şubat'ta Kılbey'e zeytinli tarla vasıflı taşınmaz üzerindeki 27 adet zeytin ağacını izinsiz sökmeleri nedeniyle 49 bin 15 TL idari para cezası kesildi.