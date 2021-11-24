Haberler Yaşam Haberleri Sabah Duası Okunuşu: Sabah Kalkınca Okunacak Dualar
Giriş Tarihi: 24.11.2021 16:28 Son Güncelleme: 24.11.2021 16:28

Sabah Duası Okunuşu: Sabah Kalkınca Okunacak Dualar

Sabah Duası Okunuşu: Sabah Kalkınca Okunacak Dualar

Müslüman âlemi için dua etmek büyük önem taşır. Sabah uyanınca edilen dualarda oldukça önemlidir. Allah’a (C.C) şükretmek ve sabah duası etmek isteyenler bu noktada okunması tavsiye edilen duaları da merak ediyor. Sabah duası ve sabah kalkınca okunacak dualar nelerdir sorusu ise bu noktada araştırılıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s) sabah okunmasını tavsiye ettiği dualar da büyük önem taşıyor. Peki, sabah duası nedir, sabah kalkınca hangi dualar okunur?

Sabah duası uyandığında Allah'a (C.C) şükretmek ve verdiği nimetlerden ötürü dua etmek isteyenler tarafından araştırılan başlıklardan birisidir. Sabah duası okuyarak işlerinin yolunda gitmesi için Allah'tan yardım istemek önemlidir. Hadis kaynaklarında da sabah kalkınca okunacak dualar hakkında bilgiler yer alır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) sabah okunmasını tavsiye ettiği dualar da büyük önem taşıyor. Peki, sabah duası nedir, sabah kalkınca hangi dualar okunur?

Sabah Duası Okunuşu

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) kızı Hz. Fâtıma'ya (r.a.) sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu dua, ebedî hayat kaygısı taşıyan insanların Allah'a nasıl sığınmaları gerektiğini göstermektedir:

Sabah Duası Türkçe Anlamı

"Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah'ım! Sen'in rahmetine iltica ediyor ve Sen'den yardım diliyorum. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma!" (Hâkim, I, 730)Hz. Osman'dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) Efendimiz şöyle buyurdu:

Sabah Duası Okunuşu

"Kim akşamleyin üç defa aşağıdaki duayı okursa, sabaha kadar ona ânî bir belâ isâbet etmez. Kim de bunu sabah üç kere okursa, akşama kadar ona ânî bir belâ isâbet etmez." (Ebû Dâvûd Edeb 101/5088; Tirmizî, Deavât 13)

"Bismillahillezî lâ yedurru mea'smihî şey'ün fi'l-ardı velâ fi's-semâ' ve hüve's-semîu'l-alîm."

Sabah Duası Türkçe Anlamı

İsmini zikredince yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın isminden yardım talep eder, onunla korunurum. O her şeyi işitir ve bilir.

Sabah Kalkınca Okunacak Dua

"Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur."

Sabah duasının Türkçe anlamı ise şu şekildedir;

"Allah'ım senin yardımınla sabaha ulaştık, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımın sayesinde diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (ahirete) varış sanadır.

Dua Nedir?

Dua, Allah'a (C.C) seslenmek ve ondan yardım dilemektir. Duanın ana hedefi Allah'a halini arz etmesi ve O'na niyazda bulunmasıdır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücret milyonların cebine yansıyacak! Asgari ücret yüzde 30 artarsa AGİ 348 lira olacak
Meteoroloji'den 27 il için sarı uyarı! Sağanak ve kar geliyor
Altın gram fiyatı için rekor üstüne rekor! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 24 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | Asgari ücret 2022'de bir ilk yaşanacak: İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret için resmi açıklama geldi
Türkiye-BAE görüşmesi dünya basınında: Yatırım hacmi manşetlere taşındı
Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: 2021 En Güzel, Anlamlı, Resimli Öğretmenler Günü mesajı ve kutlama sözleri
Son dakika: Derbi sonrası Vitor Pereira'ya olay sözler! "Fenerbahçe'de bundan sonra sadece..."
Son dakika: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten flaş Fenerbahçe kararı
Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı 2021 CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi, ne zamana kadar uzatıldı?
Ünlü ekonomist Robin Brooks, TL'ye karşı yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah Duası Okunuşu: Sabah Kalkınca Okunacak Dualar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA