Sabah Gazetesi’nden Antalya’da üst düzey ziyaretler

SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Haber Müdürü Nazif Karaman ve Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan Antalya'da üst düzey ziyaretlerde bulundu. HSK kararnamesiyle bir süre önce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Yakup Ali Kahveci'ye yeni görevinde başarılar dileyen SABAH ekibi, Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik'i de makamında ziyaret etti.

FETÖ İLE MÜCADELEDE BİLİNEN İSİMLER

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Yakup Ali Kahveci, İstanbul'da Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu olarak Cumhuriyet Başsavcı vekilliği yürüttüğü dönemde ankesör, askeri mahrem yapılanma ve FETÖ'nün darbe girişimi soruşturmalarını yürütmüştü. Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik de, FETÖ'nün Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonlarla biliniyor. Çevik, geçtiğimiz günler de Antalya'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik iki farklı operasyona imza atmıştı.