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Giriş Tarihi: 25.07.2026 16:03

Sabah Gazetesine anlamlı ödül İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi' den

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ile birlikte geleneksel olarak düzenlediği Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması kapsamında 2025 yılının başarılı gazetecileri düzenlenen törenle ödüllendirildi.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Sabah Gazetesine anlamlı ödül İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ den
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Ödül Törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet Sekmen, Siyasi Parti temsilcileri, Kamu Kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazetelerin temsilcileri, İletişim Fakültesi akademisyen ve öğrencileri ile gazeteciler katıldı.

Bu yılki ödüller ömrünü gazetecilik mesleğine adamış Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin merhum Onursal Başkanı Feridun Fazıl Özsoy anısına verildi. Yarışmada, SABAH Gazetesinde yayınlanan; "Ben Ona Geldim" başlıklı haberiyle Sabah Gazetesi muhabiri Hasan Çakmak, Temel Aydın Asayiş Haberi Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin elinden alan Hasan Çakmak, duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakan Çiftçi'ye ve yarışma jürilerine teşekkür etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise başarılı çalışmasından dolayı gazeteci Hasan Çakmak'ı tebrik ederek, meslek hayatında başarılarının devamını diledi.

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#YUSUF TEKİN #ERZURUM

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Sabah Gazetesine anlamlı ödül İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi' den
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