Sabah kahvesi ömrü uzatıyor

Yeni bir araştırma, sabah saatlerinde içilen kahvenin ömrü uzatabileceğini ortaya koydu. Bu umut veren gelişme, European Heart Journal dergisinde yayımlanan bir kalp çalışmasında ortaya kondu. ABD'de 40 bin 725 yetişkin üzerinde yapılan analiz, kahveyi düzenli olarak sabah içenlerin, tamamen kahve içmeyen veya gün boyunca kahve tüketenlere kıyasla erken ölme riskinin belirgin şekilde daha düşük olduğunu gösterdi. Katılımcılar yaklaşık 10 yıl boyunca izlendi. Çalışmanın sonucuna göre, sabah kahve içenlerin erken ölüm riski yüzde 16 daha düşük, kalpdamar kaynaklı ölüm riski ise yüzde 31 daha az oldu.