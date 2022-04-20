Haberler Yaşam Haberleri Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar - Sabah Namazından Sonra Hangi Dualar Ve Sureler Okunur?
Giriş Tarihi: 20.4.2022 14:53 Son Güncelleme: 20.4.2022 14:54

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar - Sabah Namazından Sonra Hangi Dualar Ve Sureler Okunur?

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar - Sabah Namazından Sonra Hangi Dualar Ve Sureler Okunur?

Günün en erken saatinde kılınan vakit namazıdır. Diğer vakit namazlarına göre daha faziletli olduğu belirtilen sabah namazı dört rekâttan oluşur. Bazı kaynaklarda sabah namazından sonra okunan duaların fazileti hakkında da bilgiler yer almıştır. Sabah namazından sonra okunacak dualar da birçok kişinin merak ettiği konulardan birisidir. Günün erken saatinde kalkıp farz olan sabah namazını eda edecek olanlar sabah namazından sonra okunacak dualar için ayrıntıları inceleyebilir. Sabah namazından sonra hangi dualar okunur? İşte ayrıntılar…

İslam'ın ikinci şartı olan namaz en önemli ibadetlerin başında yer alır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günlük kılınan beş vakit namaz bulunur. Bunlardan en faziletlisi ise sabah ve yatsı namazı olduğu belirtilmektedir. Sabah namazında edilen duaların maneviyatı da bir başkadır. Bazı kaynaklarda da sabah namazında okunacak dualar ve bu duaların faziletleri hakkında çeşitli ifadeler yer almıştır. Sabah namazından sonra okunacak dualar ve okunması tavsiye edilen dualara haberimizde yer verdik. Peki, sabah namazından sonra hangi dualar okunur?

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK DUALAR?

Sabah namazının ardından okunması gereken bazı dualar vardır. Hadis kaynaklarında sabah namazının ardından bazı duaların fazileti ile ilgili bilgiler yer almıştır. Günün en faziletli namazı olan sabah namazından sonra aşağıdaki duaları okuyabilirsiniz.

Malik b. Yesâr`dan rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kim sabahleyin üç defa "euzubillahis-Semî`il-Alîmi mines-şeytanirracım" der, sonra Haşr suresi`nin sonundaki üç ayeti okursa Allah kendisine yetmiş bin melek vekil kılar, bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür. Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir." (Tirmizî, Müsned, Beyhakî, Taberani, Ibn Kesîr).

SABAH NAMAZINDAN SONRA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) kızı Hz. Fâtıma'ya -radıyallahu anh- sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu dua, ebedî hayat kaygısı taşıyan insanların Allah'a -celle celalühu- nasıl sığınmaları gerektiğini ifade etmektedir.

"Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah'ım! Sen'in rahmetine iltica ediyor ve Sen'den yardım diliyorum. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma!" (Hâkim, I, 730)

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Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar - Sabah Namazından Sonra Hangi Dualar Ve Sureler Okunur?
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