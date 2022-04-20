Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar - Sabah Namazından Sonra Hangi Dualar Ve Sureler Okunur?

İslam'ın ikinci şartı olan namaz en önemli ibadetlerin başında yer alır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günlük kılınan beş vakit namaz bulunur. Bunlardan en faziletlisi ise sabah ve yatsı namazı olduğu belirtilmektedir. Sabah namazında edilen duaların maneviyatı da bir başkadır. Bazı kaynaklarda da sabah namazında okunacak dualar ve bu duaların faziletleri hakkında çeşitli ifadeler yer almıştır. Sabah namazından sonra okunacak dualar ve okunması tavsiye edilen dualara haberimizde yer verdik. Peki, sabah namazından sonra hangi dualar okunur?

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK DUALAR?

Sabah namazının ardından okunması gereken bazı dualar vardır. Hadis kaynaklarında sabah namazının ardından bazı duaların fazileti ile ilgili bilgiler yer almıştır. Günün en faziletli namazı olan sabah namazından sonra aşağıdaki duaları okuyabilirsiniz.

Malik b. Yesâr`dan rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kim sabahleyin üç defa "euzubillahis-Semî`il-Alîmi mines-şeytanirracım" der, sonra Haşr suresi`nin sonundaki üç ayeti okursa Allah kendisine yetmiş bin melek vekil kılar, bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür. Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir." (Tirmizî, Müsned, Beyhakî, Taberani, Ibn Kesîr).

SABAH NAMAZINDAN SONRA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) kızı Hz. Fâtıma'ya -radıyallahu anh- sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu dua, ebedî hayat kaygısı taşıyan insanların Allah'a -celle celalühu- nasıl sığınmaları gerektiğini ifade etmektedir.

"Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah'ım! Sen'in rahmetine iltica ediyor ve Sen'den yardım diliyorum. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma!" (Hâkim, I, 730)