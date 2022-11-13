Sabah, otobüs kazalarının nedenlerini sektör temsilcilerine ve uzmanlara sordu

SABAH, son günlerde yurdun dört bir yanındaki art arda yaşanan otobüs kazalarının nedenlerini masaya yatırdı. SABAH; tamir ustaları, şoförleri, meslek kuruluşları, diyetisyenleri dinledi. Araç bakımından, şoför psikolojisine, sektörün sıkıntılarından, sürücü beslenmesine kadar pek çok detay öne çıktı.Kış aylarında kış lastiği, yaz aylarında yaz lastiği kullanılmalı. Lastiklerin hava basınçları iyi, diş derinliği en az 3 santim olmalı. Motorda periyodik bakımların kesinlikle atlanmaması gerekiyor. Motorun yağ, kayış ve kasnaklarının durumu, şaft cıvatalarının gevşek olmaması gerek. Yeni nesil araçlarda elektrik tesisatına asla müdahale edilmemeli. Fazladan ışıklandırma- priz eklenmemeli. Kapasiteden fazla elektrik kullanımında kablolar ısınarak yangına yol açabilir. Sağlıklı bir fren sistemi için balatalar ve retarderler düzenli kontrol edilmeli. Şoförün fren sisteminde bir aksaklık gördüğü an aracı durdurmalı. Şoför seyahat öncesi hava basınç durumunu kontrol etmeli. Basınç ortalama 10 barın altında olduğu zaman frenler çalışmaz, araç kilitlenir ve yürümez.Şoförler can taşımanın vicdani sorumluluğunu almalı. Kalp, tansiyon ve şeker hastaları bu meslekten uzak durmalı. Trafik stres ve yorgunluk demek. Bu iki durum bu hastalıkları tetikleyebilir ve şoförün geçirdiği en ufak rahatsızlık arkasındaki onlarca kişiyi ölüme götürebilir. Seyahat öncesindeki dertlerini direksiyon başına geçtiğinde unutmalı. Şoförler seyahat anında telefondan uzak durmalı, gerekmedikçe yolcularla iletişim kurmamalı. Bir şoför yasal olarak günde en çok 9 saat direksiyon kullanabilir. Direksiyondaki görevi bitince araçtaki istirahat kabininde dinlenmeli. İstirahat etmeden direksiyona geçmemeli.Yola çıktıktan 2,5 saat sonra yol hipnozu başlıyor. Beyin kendini kilitliyor, sürücü göz açık bir şekilde gidiyor. Ta ki öndeki TIR'a veya araca çarpana kadar. Şoför son 15 dakikayı asla hatırlamıyor. Bu nedenle 2,5 saatte bir mola gerekli.Seyahat öncesi ve seyahat sırasında asla şekerli yiyecek tüketilmemeli. Pirinç pilavı, tatlı ve paket içecekler, karbonhidrat içeriğiyle uykuyu tetikleyebilir. Kuru baklagiller gibi gaz içeriği yüksek yiyecekler de şoförlere rahatsızlık verebilir.Şehirlerarası otobüs sektöründe tecrübeli şoför eksiğimiz var. Meslek ekonomik beklentileri karşılayamadığı için yeni şoförler yetişmiyor, firmalar personel açığını kapatamıyor ve mevcut şoförlerin iş yükü artıyor.