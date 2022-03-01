SABAH, Türkiye’nin en çok merak edilen yerlerinden birine özel izinle girdi

SABAH, kriminal incelemelerin yapıldığı o merkeze özel izin alarak girdi ve çalışmaların nasıl yapıldığını yerinde fotoğrafladı. Soruşturma birimleri cinayet mahallinden topladıkları saç, deri, kıl, kan gibi örnekleri bulgu poşetinin içine yerleştirip Ege Bölgesi'nin delil merkezi olan İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne götürüyor.
Suça karışmış silahlar özel odalarda masaların üzerinde titiz şekilde inceleniyor. Suçlulara ait bulgular hassaslıkla açılıyor ve eşyalardaki her toz zerreciği bile büyük önem taşıyor.
Çünkü her birinden DNA örneği çıkartılabiliyor. Vücudun ürettiği kıl, tüy, tükürük gibi her türlü biyolojik bulgu merkezde incelenebiliyor.
TEK BİR TÜY PARÇASI BİLE ÇOK KIYMETLİ
Boğuşma sırasında tırnak arasına yapışan deri parçacıklarından tek bir tüye kadar her şey İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı için büyük önem taşıyor. Merkezde görevli polisler suç aleti silahla balistik su havuzunda yaptıkları atışlarla suç silahının o olup olmadığı tespit ediyor.
'Delile olan güven devlete olan güvendir' mantığıyla hareket eden polisler tüm detayları son teknolojiyle inceleyerek olayların çözümünü hızlandırıyor. İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan çalışmalar suç mahali araştırmasını konu alan dizileri aratmıyor.
7 FARKLI ŞEHİRDEN DELİLLER GELİYOR
Bornova'da 7 yıl önce hizmete giren İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı 10 bin 529 metrekare arazi üzerinde 5 katlı ultra modern merkezde hizmet veriyor. Merkezde, Balistik İnceleme Şube Müdürlüğü, Belge İnceleme Şube Müdürlüğü, Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü, İz İnceleme Şube Müdürlüğü, Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğü, Personel Şube Müdürlüğü, Destek Şube Müdürlüğü, Delil İşlemleri Büro Amirliği, İdari Büro Amirliği ve Laboratuvar Kalite ve Strateji Büro Amirliği hizmet veriyor.
Ayrıca Ses Görüntü ve Data İnceleme Şube Müdürlüğü de bulunuyor. 110 kişinin görev yaptığı laboratuar, İzmir'in yanı sıra, Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar polisinin getirdiği delilleri de inceliyor.
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite olan laboratuvar, uluslararası deneylere katılım sağlayarak geçerliliğini Türkiye dışında da duyurdu.
19 alanda akredite olan merkezde 2019'da Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ve Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı arasında Balistik Veri Bankaları ile DNA Veri Arşivleri entegre edilmesiyle hem polis hem de jandarma bölgelerinde yaşanan olaylar ile artık mukayese yapılabiliyor.
AYNI SİLAHIN 7 OLAYA KARIŞTIĞI BELİRLENDİ
Balistik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde adli makamlar tarafından gönderilen silahların incelendiğini söyleyen İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü İsmail Yalçın, "Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra poligon odamızda mukayese kovanlar alınır. Kovanlar BALİSTİKA (Merkezi Balistik Görüntü Analiz ve Tarama) sistemine yüklenir. Daha sonra kovanlar Türkiye'nin her bölgesinde taranarak, daha önce bir olaya karışıp karışmadığına bakılır. Örneğin, Buca'da geçen sene meydana gelen ateş etme olayı ile ilgili arkadaşlarımız inceleme yaptı. Aynı silahın 2016'da Çiğli'de ateş etme, 2017'de Pınarbaşı'nda bir evin kurşunlanması, 2018, 2019 ve 2020'de Konak'ta yaralama, 2020'de Buca'da ateş etme olaylarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Aynı silahın 7 farklı olayda kullanıldığı belirlendi" dedi.
DERİ DÖKÜNTÜSÜNDEN SAF DNA
Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü hakkında da bilgi veren İsmail Yalçın, "Olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay mahallerinden alınan bulgular, olaya dâhil olmuş müşteki ve şüpheli şahıslardan alınan kan örnekleri tarafımıza ulaştırılır. Bulgular üzerindeki kan, tükürük, kıl, vücut sıvıları ve deri döküntülerinin tespiti sağlanır. Niteliği belirlenen biyolojik örneklerden izolasyon yöntemi ile saf dna elde edilir. Mevcut dna örneği analizler sonucunda dijital bir veriye çevrilir. Elde edilen dijital veri özel bir yazılım vasıtasıyla yorumlanabilir hale getirilir. Tüm bu işlemler hem olay yeri bulguları hem de şahıs örneklerine uygulanıyor. Son olarak elde edilen tüm DNA verileri birbirleri ile mukayese edilir ve uzmanlık raporu düzenlenerek ilgili soruşturmacı birime teslim edilir" dedi.
UYUŞTURUCU VE SWAP ANALİZİ
Yalçın, "Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğünde uyuşturucu madde ile swap analizi yapıyoruz. Aynı zamanda Yangın artıklarını analiz ederek kullanılmış olabilecek yangın hızlandırıcısı maddeyi belirliyoruz. Ayrıca Lif, boya, mürekkep, metal, cam, yapışkan, polimer ve bilinmeyen nitelikteki maddeleri inceliyoruz, kimyasal analizlerini ve mukayeselerini yapıyoruz. Uyuşturucu madde yapımında kullanılan 26 ton 160 kg asetil klorür ve hidroklorik asit maddesi tarafımızca tespit edildi. Ayrıca Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüklü miktarda kimyasal malzemedir" dedi. Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde el yazısı imza, belge sahteciliği, tahrifat ve makine yazıları incelemesi olmak üzere 4 alanda inceleme yaptıklarını anlatan Yalçın, "Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü sahte dolar operasyonunda geçirilen 10 bin doların sahteliği ekiplerimiz tarafından tespit edildi. İz İnceleme Şube Müdürlüğü'nde alet, ayakkabı-araç lastik izi, parça bütünlüğü, fiziksel inceleme ve seri numarası incelemesi alanlarında uzmanlık hizmetini yürütüyoruz" dedi.
İSMAİL YALÇIN KİMDİR?
İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü İsmail Yalçın 25 Nisan 1974'te İzmir'de dünyaya geldi. 1997 yılında Polis Akademisini bitirerek komiser yardımcısı rütbesi ile emniyet teşkilatında göreve başladı. Sırası ile değişik rütbelerde İzmir ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri'nde görev yaptı. Yalçın, 30 Ekim 2018'den itibaren İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü olarak görev yapıyor. 2. Sınıf Emniyet Müdürü olan İsmail Yalçın evli ve 2 çocuk babasıdır.