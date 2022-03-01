SABAH, Türkiye’nin en çok merak edilen yerlerinden birine özel izinle girdi

DERİ DÖKÜNTÜSÜNDEN SAF DNA

Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü hakkında da bilgi veren İsmail Yalçın, "Olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay mahallerinden alınan bulgular, olaya dâhil olmuş müşteki ve şüpheli şahıslardan alınan kan örnekleri tarafımıza ulaştırılır. Bulgular üzerindeki kan, tükürük, kıl, vücut sıvıları ve deri döküntülerinin tespiti sağlanır. Niteliği belirlenen biyolojik örneklerden izolasyon yöntemi ile saf dna elde edilir. Mevcut dna örneği analizler sonucunda dijital bir veriye çevrilir. Elde edilen dijital veri özel bir yazılım vasıtasıyla yorumlanabilir hale getirilir. Tüm bu işlemler hem olay yeri bulguları hem de şahıs örneklerine uygulanıyor. Son olarak elde edilen tüm DNA verileri birbirleri ile mukayese edilir ve uzmanlık raporu düzenlenerek ilgili soruşturmacı birime teslim edilir" dedi.