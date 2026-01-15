Sabah yürüyüşüne çıkan avukat vahşıce öldürüldü

İzmir Çiğli'de yaşayan eski İHD İzmir eşbaşkanı, emekli öğretmen ve avukat Ali Aydın (69), dün sabah Evka-2 Mahallesi'ndeki evinden sabah yürüyüşüne çıktı. Dağlık alanda yürüdüğü sırada Aydın'a saldıran bir kişi başına taşla vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polisler, Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, savcının incelemelerinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, hemen harekete geçen polis ekipleri, saldırganın uyuşturucu kullandığı ve bu yönde suç kaydı bulunduğu belirlenen 30 yaşındaki M.D.E. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.D.E. ifadesinde suçunu itiraf ederek cinayeti uyuşturucu etkisi altında işlediğini söyledi.