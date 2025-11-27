SABAH’a iki prestijli ödül

Sabah Gazetesi Haber Merkezi prestijli iki ödüle layık görüldü. Bu yıl ilk defa düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri'nde Sabah Gazetesi Haber Müdürü Halit Turan, Mecra Ödülleri kategorisinde "En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü"nü aldı. Ödüller, TBMM Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Halit Turan'a ödülünü AK Parti İstanbul Milletvekili TBMM İdare Amiri Hasan Turan verdi. Halit Turan, 19 Ocak'ta gazetemizde yer bulan "Kriminal Hâkime" başlıklı haberiyle ödüle uzandı. Haberde, Adana'da görev yapan hâkim Gül A.'nın 5 yıl yasak aşk yaşadığı işadamını ayrıldıktan sonra tehdit etmesiyle birlikte hakkında başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylara yer verilmişti.

TGC'DEN ÖVGÜ ÖDÜLÜ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 49'uncusu düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri'ne bu yıl değer görülen gazeteci, edebiyat, spor ve bilim insanları da kamuoyuna açıklandı.

Sabah Gazetesi İstihbarat Şefi Erdoğan Yapık, gazetemizin 27 Ocak'ta manşetten yer verdiği 'Bit Pazarında Vahşet' başlıklı haberiyle 'Gazetecilik Övgü' kategorisinde ödüle layık görüldü. İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin uğradığı saldırı, bu haberle birlikte ilk kez kamuoyu tarafından duyuldu ve gündeme oturdu. SABAH