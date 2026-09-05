Sabaha kadar eşinin ölümünü seyretti

Konya'da 2,5 yıl önce evinde ölü bulunan İbrahim Ekici'nin(39) eşi Mine ve Hüseyin Sarıbaş'ın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılaması sürerken SABAH yeni ifadelere ulaştı. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla yeniden gündeme gelen dosyanın souşturma aşamasında ifadesine başvurulan Mine Ekici'nin arkadaşı Tuba O. (38), "Mine, eşi öldüğü gün eşinin telefonundan Hüseyin hoca ile görüşmüş. Gece saat 02.00'den sabaha kadar onun dediklerini yapmış.

Sabaha kadar İbrahim'in ölümünü seyretmiş" dedi. Binadaki komşular da ifadelerinde saat 05.00 ile 07.00 arasında yüksek sesle konuşan kadın sesi duyduklarını, mide bulantısı ve kusma gibi sesler geldiğini, bu seslerin de sabah kesildiğine belirtti. Mine Ekici ise "Hüseyin Sarıbaş çocuğumun, Miyopati hastalığı nedeniyle hayatımıza girdi. Okutturalım, nazar var dediler. Olmadık şeyler yaptırdılar. Çocuğumu köpek kafası, kuzu ciğerleri ile yıkadılar. Evimde ayin yaptılar. Eşimi ben öldürmedim" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör