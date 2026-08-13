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Giriş Tarihi: 13.08.2026 11:18

Sabahın ilk saatlerinde feci kaza: 6 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Sakarya'da D-650 kara yolunun Söğütlü geçişinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 yaşındaki Aras Taşkıran hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sabahın ilk saatlerinde feci kaza: 6 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
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Kaza saat 05.30 sıralarında D-650 kara yolu Adapazarı - Karasu yolu Söğütlü Rüstemler Mahallesi geçişinde meydana geldi. İmdat S. idaresindeki 54 DM 123 plakalı hafif ticari araç ile Özgür T. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

OTOMOBİL ARAZİYE SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle Tofaş marka otomobil yoldan çıkarak araziye savruldu. Kazada otomobil adeta demir yığınına dönerken, araç sürücüleri İmdat S. ve Özgür T. ile birlikte 06 DIN 286 plakalı otomobildeki Tuğrulcan T., Nalan G. ve 6 yaşındaki Aras Taşkıran yaralandı.



6 YAŞINDAKİ ARAS KURTARILAMADI

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 6 yaşındaki Aras Taşkıran, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#SAKARYA

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