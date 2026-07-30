SABAH’ın Mardin muhabirinin acı günü: Yürek yakan kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Mardin
'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 40 yaşındaki Leyla Güneş, kızı 4 yaşındaki Rona Şevin Akgül ve yeğeni Yusuf Eymen Bıyık (10) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza önceki akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Savurkapı Mahallesi Kabala yolu üzerinde meydana geldi. Olayda, seyir halindeki otomobil yolda U dönüşü yaptığı sırada arkadan gelen kamyon ile çarpıştı. Kazanın ardından 112 Acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Leyla Güneş (40) ile kızı Rona Şevin Akgül (4) ile yeğeni Yusuf Eymen Bıyık (10) hayatını kaybetti. Yaralanan H.K. (22), S.M.A. (17), Z.Z.A. (19), S.B. (40) ve T.B. (4) ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. SABAH
'ın Mardin muhabiri Nezir Güneş, kazada kız kardeşi Leyla Güneş ile yeğenlerinin hayatını kaybettiğini öğrenince büyük acı yaşadı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör