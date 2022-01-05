Sabah’tan büyük kültür hizmeti Temel İslam Ansiklopedisi

SABAH’ın geçtiğimiz yıl okurlarına armağan ettiği Temel İslam Ansiklopedisi için yeni fırsat... 10 yılda 180 ilim insanının katkılarıyla hazırlanan 1500 lira değerindeki eşsiz eser, 69 kupona her eve girecek... İlk kupon 8 Ocak’ta
SABAH, geçtiğimiz yıl kaçıranlar için yeni bir fırsat sunarak bu yıl da Ramazan ayı yaklaşırken herkesin evinde bulunması gereken Temel İslam Ansiklopedisi'ni okurlarına armağan ediyor. Piyasa değeri 1500 TL olan dev eser, SABAH okurlarına ücretsiz verilecek. Temel İslam Ansiklopedisi'ne sahip olabilmek için 69 kupon biriktirmek yeterli. İlk kupon ise 8 Ocak Cumartesi günü.
180 İLİM İNSANI ÇALIŞTI Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 10 yılda, 180 ilim adamının katkılarıyla hazırlanan Temel İslam Ansiklopedisi, İslam'ın temel meselelerine dair 1426 maddeden oluşuyor. 8 cilt ve 4 bin 402 sayfalık ansiklopedide, İslam'ın inanç esasları, İslam düşüncesinin temel meseleleri, ahlak, ibadetler, helaller ve haramlar, insanlar arası ilişkiler ve toplum düzenine dair ilke ve hükümler yer alıyor. Dev eser, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberler, Hz. Peygamber'in hayatı ve ilk Müslüman neslin tarihini de içeriyor.
'ÇOK MUTLU OLDUM' Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "SABAH'ın bu yıl da bu güzel çalışmayı okuyucularına sunacağı haberini alınca son derece mutlu oldum. Bu çalışma dinimizin inanç, ibadet, ahlak ve insan ilişkileri konusunda bizlere ufuk açmaktadır. Gerek sevgili Peygamberimiz (S.A.S) gerekse de önder İslam âlimleri hakkında bu çalışma özlü bilgi sunmaktadır. Ben de zaman zaman istifade ediyorum" dedi.
'TAVSİYE EDİYORUM'
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "SABAH gazetesinin bu yıl da dağıtacağı Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmalar Merkezi'nin organize etmiş olduğu bu ansiklopediyi özellikle tavsiye ediyorum. Burada 1426 civarında madde var. Maddeler verilmek suretiyle, bu maddeler altında tabii ki İslam'a ait olan fikirlere, görüşlere yer verilmektedir. 'Son derece aydınlatıcı bir aile ansiklopedisi olacak. Ayrıca başvuru kitabı olacak' diye düşünüyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Allah istifade etmeyi, yararlanmayı nasip etsin."