SABAH’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’a geçmiş olsun ziyareti

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek geçirdiği kaza sonrası yaralanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hastanede yapılan kontrollerin ardından yatırılan Oruç’un sol ayağının kaval kemiğinde üç ayrı kırık olduğu tespit edildiği ve ameliyat olmayı beklediği öğrenildi.

Geçirdiği kaza sonrası yaralan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, durumunun değerlendirilmesi amacıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

SOL AYAK KAVAL KEMİĞİNDE 3 AYRI KIRIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan tetkiklerde, Saadet Oruç'un sol ayağının kaval kemiğinde üç ayrı kırık olduğu tespit edildi. Doktorlar tarafından yapılan değerlendirmede, kırıklar nedeniyle ameliyat planlaması yapıldığı belirtildi.

SABAH'TAN ORUÇ'A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavisi süren Saadet Oruç'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette Oruç'un sağlık durumuna ilişkin bilgi alındı.

