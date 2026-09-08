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Giriş Tarihi: 8.09.2026 21:10

Sabiha Gökçen Havalimanı yaz sezonunda 14 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yaz sezonunda 14 milyondan fazla yolcuya hizmet verirken, 2026 yılının ilk 8 ayında yaklaşık 34 milyon yolcuya hizmet vererek tarihi bir rekora imza attı.

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sabiha Gökçen Havalimanı yaz sezonunda 14 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 2026 yılının ilk 8 ayına ilişkin operasyonel sonuçlar açıklandı. Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından paylaşılan verilere göre havalimanı; yılın ilk 8 ayında tüm paydaşların güçlü koordinasyonuyla toplam 191 bin 749 uçuşa ev sahipliği yaparken 33 milyon 489 bin 288 yolcuya hizmet verdi.

Turizm hareketliliğinin en üst seviyeye ulaştığı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan 3 aylık yaz döneminde de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yoğun bir yolcu trafiği yaşandı. Kesintisiz saha operasyonları ve güçlü altyapı yönetimiyle bu dönemde 79 bin 218 uçuş sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilirken, toplam 14 milyon 172 bin 262 yolcuya konforlu seyahat imkanı sunuldu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

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Sabiha Gökçen Havalimanı yaz sezonunda 14 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
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