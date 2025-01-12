Sabıkalı şoför dehşet saçtı: 3 ölü

Ankara'nın Mamak ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Virajı alamayan zift yüklü kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kamyon, hafif ticari aracın üzerine devrildi. 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede öldü. Olay sonrası gözaltına alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyon sürücüsünün daha önce 1 kez alkollü araç kullanmak, 4 kez de hız sınırını aştığı gerekçesiyle trafik cezasının bulunduğu öğrenildi.Kaza, saat 11.00 sıralarında Ankara'nın Mamak İlçesi Yukarı İmrahor Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yaver Erdağı idaresindeki 06 DBB 8130 plakalı zift yüklü kamyon, virajı aldığı esnada Mamak Belediyesi'ne ait Ese Güner yönetimindeki 06 DE 3670 plakalı kamyonetle çarpıştı.Kamyon, içinde 3 kişi bulunan kamyonetle birlikte sürüklenerek kamyonetin üzerine devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen kamyonetteki Mamak Belediyesi personeli Emre Soylu ile Mustafa Ali Köksal olay yerinde, ağır yaralanan sürücü Ese Güner de hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Yaver Erdağı, polis tarafından gözaltına alındı.Yaşanan kaza sonrası gözaltına alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyon şoförü Yaver Erdağı'nın daha önce 1 kez alkollü araç kullanmak, 4 kez de hız sınırını aştığı gerekçesiyle trafik cezasının bulunduğu öğrenildi.