SADAT’ın kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 17 Ağustos 2016'da danışmanlık görevine getirilen eski başdanışmanı ve Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (SADAT) Kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi Kanser tedavisi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. SADAT kurucusu emekli Tuğgeneral İbrahim Tanrıverdi için Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Tanrıverdi eşi Füsun Tanrıverdi ve oğlu Melih Tanrıverdi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

MELİH TAHRIVERDİ, "BİZE ÇOK ÇALIŞMAYI VASİYET ETTİKENDİSİDE 80 YAŞINDA ÇALIŞIRKEN HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Adnan Tanrıverdi'nin oğlu Melih Tanrıverdi, babası Tanrıverdi'nin kendilerine çok çalışmayı vasiyet ettiğini dile getirerek, kendisinin de son nefesine kadar çalıştığını söyledi. Ailesi olarak kendisini çok müşfik bir insan ve baba olarak tanıdıklarını sözlerine ekleyen Tanrıverdi: "Bize 'Başkaları 8 saat çalışıyorsa siz günde 10 saat çalışın, başkaları günde 12 saat çalışıyorsa siz 16 saat çalışın' derdi. Başarının başka bir yolu yok derdi. Bilgiye çok önem verirdi kendisi. Edinilmesi, bilginin tasnif edilmesi ve bilginin kullanılması konusunda uzmanlığı olan bir insandı. Gerek silahlı kuvvetlerde görev yaptığı dönemde gerekse emekliliğinden sonra 1996 yılında emekli olmuştu" dedi.

"DARBELERİN HİÇBİRİNDE YERALMADI MİLLİ İRADENİN YANINDA DURDU"

Tanrıverdi, babasının Türkiye'nin yaşadığı darbelerin hiçbirisinde görev almadığı konusunda özellikle övündüğünü söyledi. Tanrıverdi: "Silahlı kuvvetlerde görev yapıyor olmasına rağmen ne 70 darbesinde ne 80 darbesinde, ne de 28 Şubat'ta görev almamıştı kendisi. Emekliliğinden sonra sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalarıyla ön plana çıktı. Milli iradenin ön plana çıkartılması konusunda önemli çalışmalar yaptı ve vesayet rejimine karşı durdu sürekli" diye konuştu.

"HİÇ BİR ZAMAN SİLAHLI OLUŞUMUN YANINDA YER ALMADI

"Çocukluklarında babalarını çok çalıştığı için fazla göremediklerini ifade eden Tanrıverdi:"80 yaşında vefat etmiş olmasına rağmen vefat ettiği zamana kadar sürekli çalıştı. Dönüp baktığımızda Adnan Tanrıverdi hakkında doğru yalan pek çok şey duyuyoruz. Basında ve diğer yerlerde ama gerçeği şu ki yaptığı tüm çalışmalarında vesayet rejimine karşı durdu ve bunu sivil inisiyatifle gerçekleştirdi. Hiçbir zaman silahlı bir oluşumla ilgili bir şeyin içinde yer almadı. Böyle suçlamalar geliyor çünkü" dedi.

"BİLGİ ÇALIŞMA VE İNANÇ ESASLARINA DAYALI BİR İNSANDI"

Tanrıverdi: "Kurduğu askeri danışmanlık şirketi, bir danışmanlık şirketiydi. Teknik çalışmalar yürüten bir şirket oldu her zaman için. Sivil toplumda yaptığı çalışmaları da tamamen bununla ilgili oldu. Adnan Tanrıverdi, bilgi, çalışma ve inanç esasları üzerine dayalı bir insandı. Yani bir kanaat önderiydi belki diyebiliriz. Bu özellikleriyle ön plana çıktı sürekli. Yaptığı çalışmaların tamamı bunlara dayanıyordu. Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah" şeklinde konuştu.



ALİ İHSAN YAVUZ: "DARBELERE KARŞI HER ZAMAN DİK DURUŞ SERGİLEMİŞTİ"

Adnan Tanrıverdi'nin cenazesine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz,Tanrıverdi'nin oğlu Melih Tanrıverdi'ye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye dileklerini getirdiğini belirterek, baş sağlığı diledi. Yavuz, yaptığı açıklamada, Melih Bey'in merhumun duruşuna dair çok güzel şeyler söylediğini belirterek "Biz de öyle biliyoruz. Çalışmayı, gayreti, bilgiyi önemseyen, milli iradeden yana hep tavır alan ve her seferinde darbelere karşı dik bir duruş sergilemiş haliyle örnek bir şahsiyetimizi bugün ahirete uğurlayacağız. Rabb'im tekrar makamını ali etsin. Geride bıraktığı başta oğlu Melih Bey ve diğer evlatları ve yakınları olmak üzere bütün sevenlerine de baş sağlığı diliyoruz. Sabr-ı cemil niyaz ediyoruz" dedi.

Tanrıverdi'nin cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul milletvekilleri ve görev arkadaşları emekli komutanlar ile sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Tanrıverdi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu dualarla omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Adnan Tanrıverdi'nin cenazesi Eyüp Sultan mezarlığına defnedildi.