Sade kahve sevenlere müjde

ABD'de bulunan Harvard Üniversitesi'nden uzmanlar, düzenli kahve içmenin vücuda bir faydasını daha ortaya koydu. Araştırmayı yürüten ekibe göre her gün bir fincan kahve içmek TİP 2 diyabet hastalığından koruyor. Ancak uzmanlara göre bunun için kahveye şeker ilave edilmemesi gerekiyor. Çalışmaya öncülük eden Dr Matthias Henn "Düzenli olarak uygun ölçeklerde kahve içmenin çok sayıda faydası olduğu biliniyor. Ancak kahveden maksimum fayda sağlamak için içerisine tatlandırıcı ya da şeker atmamalısınız" dedi.