Kur'an-ı Kerim'de insanın topraktan yaratıldığı açıkça belirtilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın (cc.) insanı topraktan şekillendirdiği ve ona ruh üflediği belirtilir. Bu yaratılış, Hakk Teâlâ'nın kudretini ve insanın yeryüzündeki görevini vurguladığı için önemlidir. Saffat Suresi 10-11-12. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise insanın yaratılış mucizesinin ne kadar etkileyici olduğunu hatırlatır.

Saffat Suresi 10-11-12. Ayet Okunuşu

Mekkî surelerden biri olan Saffat Suresi, İslam'ın ilk yıllarında inmiştir. Surede, iman, tevhid ve ahiret konuları işlenir. Saffat Suresi'nin 10-11- 12. ayetinin okunuşu ise şu şekildedir:

10. Ayet: "İllâ men hatife'l-hatfete fe etbe'hu şihâbun sâkıb."

11. Ayet: "Festeftihim ehum eşeddu halka em men halaknâhüm innâ halaknâhüm min tînin lâzib."

12. Ayet: "Bel 'acibte ve yesharûn."

Bu ayetler, Allah'ın (cc.) yaratma gücünü ve bazı insanların bu yaratılış mucizesine inanmakta zorluk çektiğini vurgular.

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat 10-11-12. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat 10-11-12. Ayet Türkçe Anlamı

Okunması oldukça faziletli olan Saffat Suresi 10-11-12. ayet Türkçe meali şu şekilde açıklanabilir:

(10) "Ancak, (o yüce topluluktan) bir bilgi kırıntısı kapan olursa onu da delip geçen bir ışık topu kovalar."

(11) "Şimdi o inkârcılardan şu sorunun cevabını iste: Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başka yarattıklarımızı mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık."

(12) "Doğrusu sen hayranlık duydun, onlarsa alay etmektedirler."