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Giriş Tarihi: 12.2.2025 16:04

Saffat Suresi 27-28. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 182 ayetten oluşan sure adını ilk ayette geçen “es- Saffat” kelimesinden alır. Saffat kelime anlamı olarak saf tutanlar anlamına gelir. Başlıca değinilen konular arasında melekler, cinler, kıyamet ve ahiret olayları yer alır. Surede ayrıca Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut ve Yunus peygamberlerin kıssalarına da yer verilir. İşlenen konular açısından Saffat Suresi 27- 28. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile ahirete ve peygamberlerin hayatlarına dair merak edilen konulara ışık tutan sureler arasındadır.

Saffat Suresi 27-28. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi Allah'ın birliği, ahiret hayatı, ahiret hayatında neler olacağı, inkarcıların pişmanlıkları ve Allah'ın samimi kullarının cennetteki mutlu yaşayışları hakkında bilgi verir. Ayrıca Nuh, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yunus peygamberlerin hayat hikayeleri ve Allah'ın onlara sunduğu destekten de bahsedilmektedir Surede putperestlerin batıl inançları da eleştirilmektedir. Saffat Suresi 27- 28. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile ahiret hayatına dair bilgiler veren önemli sureler arasında yer alır.

Saffat Suresi 27- 28. Ayet Okunuşu

27. Ayet: Ve akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun

28. Ayet: Kalu inneküm küntüm te'tunena anil yemın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 27- 28. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 27- 28. Ayet Türkçe Anlamı

27. Ayet: Biri diğerine yönelir, karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar.

28. Ayet: Derler ki: "Siz, evet siz, bize iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz."

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Saffat Suresi 27-28. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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