Safranbolu’da feci kaza: Sürücü araçta yanarak hayatını kaybetti!

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle araç bir anda alev aldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tamamen alevlere teslim olan aracı kontrol altına alarak yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.