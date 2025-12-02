Haberler Yaşam Haberleri Safranbolu'da feci kaza: Sürücü araçta yanarak hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 2.12.2025 09:21

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Ferhat Yıldırım (28) yaşamını yitirdi. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Bartın kara yolu Tayyip köyü yakınlarında meydana geldi. Ferhat Yıldırım yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaca çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle araç bir anda alev aldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tamamen alevlere teslim olan aracı kontrol altına alarak yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

