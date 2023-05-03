Safranbolu’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Safranbolu’da Yenilecek Yemekler

Safranbolu'da ne yenir sorusunu araştırırken bölgenin kültürel yapısı hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Safranbolunun meşhur yemekleri, Batı Karadeniz mutfağının da küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Safranbolunun neyi meşhur sorusuna cevap aranırken ilçedeki meşhur restoranlar hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Bu ilçenin yemek kültürü kadar şehirde gezilecek yerler de çok önemlidir. Safranbolu'da ne yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Safranbolu'da Ne Yenir?

Safranbolu, ülkemizin Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ve Karabük iline bağlı olan meşhur bir ilçedir. Safranbolu denildiğinde akla gelen yapıların başında kuşkusuz Safranbolu evleri gelir. Çok eski dönemlere dayanın Safranbolu yerleşkesi, günümüzde de her yıl binlerce yerli ve yabancı turist çekmektedir.

Safranbolu gezisi esnasında nerede ne yeneceği de merak edilenler arasındadır. İlçede bulunduğunuz süre içerisinde bölgeye özgü aşağıdaki tatları denemenizi tavsiye ediyoruz.

Yöresel İskender

Peruhi

Yaprak sarması

Bükme pide

Safranbolu simidi

Safranbolunun Meşhur Yemekleri

Safranbolu'daki tarihi mekânları gezdikten sonra yemek ihtiyacınız da olacaktır. İlçede, yöresel tatları deneyebileceğiniz çok sayıda restoran ve gıda işletmesi vardır. Bunun yanında ilçede meşhur olan tatlılar da vardır. Safranlı zerde, bu kapsamda öne çıkan lezzetler arasındadır. Safranlı çay ve safranlı lokum da Safranbolu'da denemeniz gereken lezzetler arasındadır. Safrandan yapılan çay ve lokum türündeki ürünleri sevdiklerinize hediye etmek için alabileceğiniz çok sayıda işletme de vardır. Bu işletmelerden istifade ile çok uygun fiyata lokum temin edebilirsiniz.