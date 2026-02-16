Sağanak yağmur ve şiddetli lodos İzmir’i vurdu! Kordon su altında!

İzmir'de 10 gündür etkili olan sağanak yağışa şiddetli lodos da eklendi. Kuvvetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Karşıyaka, Konak, Çiğli ve Bayraklı sahil hattında dalgaların kıyıyı aşması sonucu bazı noktalarda yollar suyla kaplandı.

ULAŞIMDA AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

Özellikle Karşıyaka sahilinde deniz taşması nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar meydana gelirken bazı duraklarda geçici iptaller yaşandı. Kent genelinde sert rüzgar ve kabaran deniz ulaşımı da etkiledi. Olumsuz deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri karşılıklı olarak durduruldu.

GECE SAATLERİNDE BAŞLADI

Kenti etkisi altına alan fırtınaya dün gece saatlerinde sağanak yağış da eklendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de dün gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Kentin merkez ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, adeta göle dönen yollar nedeniyle araç ve motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı.

OTOMOBİLİN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Foça'da akşam saatlerinde güneyli yönlerden (lodos) fırtınaya dönüşen rüzgar ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Atatürk Mahallesi Değirmenlik Caddesi İtfaiye Önü mevkiinde kırılan bir okaliptüs ağacı, yol kenarında park halinde bulunan aracın üzerine düştü. Polis, İtfaiye ve Zabıta ekipleri hem kurtarma çalışması hem de çevre emniyetini almak üzere bölgeye geldi. İçinde kimsenin bulunmadığı araçta maddi hasar oluştu.

AĞAÇ YOLU KAPATTI

İsmetpaşa Mahallesi Mersinaki Caddesi üzeri 1. Mersinaki bölgesinde de birkaç noktada okaliptüs ağaçları kırılarak yola savruldu. Burada devrilen bir ağaç yolu kapattı. Trafikte de aksamalar meydana geldi.

KORDON'DA SU TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, dün etkili olan fırtına nedeniyle denizin kabarması sonucu bir kısmı sular altında kalan Kordon boyunda, gece boyunca devam eden yağışın da etkisiyle biriken sular iş yerlerine girdi. İş yerlerini su basan işletme sahipleri ile belediye ekipleri suyun tahliyesi için adeta seferber oldu. Temizlik ve tahliye çalışmaları gün boyu sürdü.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre; İzmirliler yeni haftaya yoğun yağışlı bir havayla başlayacak. 16 Şubat Pazartesi günü gece saatlerinden itibaren başlayan yağışlar gün boyu devam edecek. Kuvvetli sağanak yağışın olacağı belirtilirken, hava koşulları sebebiyle kentte olumsuzluklar yaşanabileceği aktarıldı. Gün içerisinde rüzgar hızının ise maksimum 33 km/sa olacağı belirtildi. Hava sıcaklığı ise gün içinde en yüksek 19 derece olacak.

DENİZ TAŞKINLARINA DİKKAT

Haftanın ilerleyen günlerinde yağışlar etkili olmaya devam edecek. Salı günü yoğun yağışların meydana gelmesi beklenirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimler; alçak basınçtan dolayı deniz taşması riskinin olabileceğini belirtti. Salı günü özellikle Kordon ve Bostanlı sahil hattında deniz taşmalarının yaşanabileceğini belirten yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞLAR HAFİFLEYECEK

Çarşamba günü yağışlar önceki günlere göre etkisini azaltması beklenirken, yine de yer yer sağanak yağışlı bir hava olacağı belirtildi. Çarşamba gününden sonra ise yağışların etkisinin azalması bekleniyor. Ancak Cuma günü yine kuvvetli rüzgarın etkili olabileceği ifade edildi.