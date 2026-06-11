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Giriş Tarihi: 11.06.2026 10:21

Sağır ve dilsiz kadın 6 gündür kayıp

Batman’da yaşayan 35 yaşındaki Hamide Ak’tan 6 gündür haber alınamıyor. Sağır ve dilsiz olduğu belirtilen Ak’ın, en son Şanlıurfa’da görüldüğü iddia edildi. Hamide Ak’tan altı gündür herhangi bir haber alınamazken, yakınları genç kadının bulunabilmesi için yardım çağrısında bulundu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Sağır ve dilsiz kadın 6 gündür kayıp
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35 yaşındaki Hamide Ak'ın kaybolmasının ardından ailesi ve çevresi arama çalışmalarını sürdürürken, gelecek her bilginin büyük önem taşıdığı ifade edildi. Yalınları, Hamide Ak'ın en son Şanlıurfa'da görüldüğü ancak genç kadının mevcut konumuna ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi. Ailesi, Hamide Ak'ın sağ salim bulunabilmesi için, kendisini gören ya da nerede olduğuna dair bilgi sahibi olan kişilerin durumu yetkililere bildirmesini talep etti. Hamide Ak'ın yakınları, kayıp kadının bulunmasına yardımcı olabilecek her türlü bilginin önemli olduğunu belirterek kamuoyundan destek istedi.

#BATMAN

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Sağır ve dilsiz kadın 6 gündür kayıp
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