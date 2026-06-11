Sağır ve dilsiz kadın 6 gündür kayıp

35 yaşındaki Hamide Ak'ın kaybolmasının ardından ailesi ve çevresi arama çalışmalarını sürdürürken, gelecek her bilginin büyük önem taşıdığı ifade edildi. Yalınları, Hamide Ak'ın en son Şanlıurfa'da görüldüğü ancak genç kadının mevcut konumuna ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi. Ailesi, Hamide Ak'ın sağ salim bulunabilmesi için, kendisini gören ya da nerede olduğuna dair bilgi sahibi olan kişilerin durumu yetkililere bildirmesini talep etti. Hamide Ak'ın yakınları, kayıp kadının bulunmasına yardımcı olabilecek her türlü bilginin önemli olduğunu belirterek kamuoyundan destek istedi.

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