Sağlam psikoloji ölüm riskini azaltıyor

BİLİMinsanları, yaşam süresini önemli ölçüde etkileyen bir faktörü ortaya çıkardı. Ruhsal sağlamlığın ölüm riskini yüzde 53 azalttığı belirlendi. BMJ Mental Health isimli bilimsel dergide yayınlanan geniş çaplı bir araştırma, psikolojik sağlamlığın da bu faktörler arasına girdiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, 50 yaşın üzerindeki Amerikalıların sağlık bilgilerini içeren Sağlık ve Emeklilik Çalışması'nın verilerini inceledi. Bu çalışma kapsamında, katılımcıların psikolojik dayanıklılık düzeyleri de ölçüldü. Elde edilen sonuçlar, daha yüksek dayanıklılık seviyesine sahip bireylerin herhangi bir nedenden dolayı ölme olasılığının önemli ölçüde daha düşük olduğunu gösterdi. Psikolojik direnci en yüksek olan grubun 10 yıl içinde vefat etme olasılığı, en düşük gruptakilere kıyasla yüzde 53 daha azdı.