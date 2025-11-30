Sağlığın nabzı SABAH’ta atıyor

15 Temmuz hain darbe girişiminde, ağır silahlarla vurulan kahramanları hayata döndürmek için savaş cerrahı gibi çalışan doktorlardan, kahraman gazilerin hastanedeki zorlu yaşam mücadelelerine kadar hiçbir anında yalnız bırakmayan SABAH, yaptığı haberlerle gazilerin sesi oldu. Bu ses, birçok ödüle layık görüldü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 'Yılın Sağlık Habercisi' ödülüne layık görüldüm. Dünyayı eve hapseden koronovirüs salgınında sağlıkçılarla bu defa koronavirüs cephesi olan hastanelerin içine girdik. İşte sağlık haberciliğinde fark yaratan ve çoğu ödüle layık görülen haberlerimiz….SABAH, devletin nasıl gazisinin her an yanında olduğunu yaptığı haberlerle duyurdu. Bunlardan biri de 15 Temmuz Gazisi Mehmet Yaman'dı. Darbe girişiminden 571 gün sonra hastaneden taburcu olarak Ümraniye'deki evine gidebildi. SABAH, 'Haydi Mehmet Yürüyebilirsin' diyerek, gazinin hayat mücadelesinde anbean yanındaydı. Hatta, yürürken ona omuz oldu. 'Haydi Mehmet Yürüyebilirsin' haberi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin düzenlediği 'Şahane Medya Ödülleri'nde ödüle layık görüldü.SABAH'ın yine manşetine taşıdığı, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cülerin açtığı ateş sonucunda Çengelköy'de omuriliği parçalanan 43 yaşındaki kahraman gazi Mustafa Uygun'un yürümesi için devletin nasıl seferber olduğu haberi, Türk Böbrek Vakfı tarafından ödül aldı. Gazi Uygun, devletin aldığı robotunu giyip, ilk kez hayata adım attığında SABAH yanındaydı.ETÖ'cü hainlerin açtığı ateş sonucu Ahmet Kahraman (31) omurgasından yaralandı. 17 ay, yani tam 520 gün sonra ilk kez devletin ona aldığı 95 bin dolar değerindeki yürüme robotuyla yeniden ayağa kalktı. Halkın arasında robotuyla hayata adım atarken, SABAH yanındaydı. Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Gel Beraber Yürüyelim Reisim" diye seslenmişti.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) düzenlediği 'Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde 'Sağlık Haberi' dalında 'Yılın Gazetecisi' seçildim. 'İki Baba Bir Mucize Bir Dram' haberinde Beşiktaş'ta makas atan aracın neden olduğu kazadan, 18 gün sonra komadan ortaya çıkan gerçek anlatılıyor. Haberimiz, bir yanda mucize bir yanda drama neden olan gelişmelerde öldü diye gömülen 9 yaşındaki Hiranur'un yaşadığı, toprağa verilenin ise yaşıyor denilen 9 yaşındaki Gülnür olduğunu ortaya çıkarmıştı. Acı gerçek, iki babaya bir mucize bir dram yaşatmıştı. Ödülümü kahraman sağlık çalışanlarına ve demans ile mücadele eden merhum babam Necati Kireklo'ya armağan ettim.Koranavirüs salgınında, hastanede tedavi gören babam koronavirüse yakalandı Ve ben pandemi servisinde karantinada kaldım. Ateş hattında yaşananlara, sağlıkçıların, kahramanlıklarına tanıklık ettim.Hollanda'da akut lösemi teşhisi konulan Dilara Şahin'e Hollandalı doktorlar 'Fişini çekeceğiz, artık yapacak bir şey yok" dedi. Umutları tükenen baba Oğuz Şahin, yardım istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ailenin yardım feryadına kulak verdi. Dilara, tedavi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirildi. SABAH, Dilara'yı hiç yalnız bırakmadı. Ancak, Dilara yaşam mücadelesini 2022 yılında kaybetti.Türk doktorlarlarını hayat kurtarma yolunda koronavirüs salgını dahi durdurmadı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 günlük bir bebeğe yapılan açık kalp ameliyatı, nefesleri kesti. Ölümcül riski büyük olan operasyon yenidoğanda dünya literatürüne giren 2'nci vaka oldu. Minik kalbe, hassas dokunuş yapan Türk doktorlar, kanama riski yüksek olan 25 gramlık kalpte mucizeler yarattı. Haberimiz Türk Böbrek Vakfı tarafından 'En İyi Haber Ödülü'ne layık görüldü.