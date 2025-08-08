Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Rize’de

Valilik girişi protokol karşılama alanında açıklamalarda bulunan Memişoğlu Rize'de yapımı devam eden yatırımları değerlendirerek Rize'nin çevre illere de hizmet verecek bir şehir hastanesine sahip olacağını dile getirdi. 2002 yılından bu yana Türkiye'de büyük bir sağlık dönüşü olduğunu ifade den Memişoğlu, "Türkiye'de sağlıkta özellikle fiziki alt yapıyla, sistematik değişimimizle, liderimiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye büyük bir sağlık hizmeti dönüşümü yaptı. Bugün baktığınız zaman alt yapı olarak 2002 senesinde 164 bin yataklı hizmet veren Türkiye'de sadece 18 bin yatak, tek kişilik, çift kişilik diğerleri hepsi koğuş sistemiyle. Ama bugün Türkiye'de Allaha hamdolsun 271 bin yatağın, 184 bini hastane yataklarının tek kişilik, çift kişilik nitelikli yatak. Dünyanın en iyi sağlık alt yapısına sahip ülkelerden bir tanesiyiz" dedi.

"2026'DA ŞEHİR HASTANESİ HİZMETE GİRECEK"

Yapımı devam eden Rize Şehir Hastanesi'nin 2026 yılının sonunda hizmete açılacağını ifade eden Memişoğlu, Rize'deki diğer sağlık yatırımlarından da söz ederek, "Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği, kendi memleketine de bu hayalini ulaştırdığı Rize Şehir Hastanemizi 2026 sonu itibariyle milletimizin hizmetine sunacağız. Rize sadece Rize'ye değil çevre illere hatta yakın ülkelere sağlık hizmeti verebilecek bir seviyeye ulaşacak. Bölgenin sağlık üssü haline getireceğiz Rize'yi. Sadece şehir hastanesini değil bugün inşaatının yaklaşık yüzde 30'nu bitirdiğimiz 2026'da hizmete vereceğimiz. Çayeli Devlet Hastanesi, artık son aşamasına gelen Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesinin 2025'in sonunda hizmete gireceğini ve aynı zamanda da şuanda kullandığımız Eğitim Araştırma Hastanemizi de Rize'nin hem acil hem kadın doğum hem de acil girişimlerle ilgili üssü haline getireceğimiz. hastanemizle. Fındıklı'da proje sürecini başlattığımız hastanemizle, Çamlıhemşin ve İkizdere'de de yapacağımız küçük hastanelerle, Ardeşen'le de yanı sağlık tesisini inşa ederek Rize'mizi sağlık anlamında çok daha iyi yerlere getireceğiz. Bunun yanında özellikle temel sağlık dediğimiz, koruyucu sistemimizin en önemli unsurlarından, sağlıklı hayat merkezimiz dediğimiz Ketem' in olduğu, fizyoterapistlerin olduğu, diyetisyenlerin olduğu ve hastalanmadan sağlığımızı koruyacağımız ve orada birçok sağlıkla ilgili bilgi alacağımız, aynı zamanda kanser taramalarının yapılacağı Rize'de 1 tane olan Sağlık Hayat Merkezlerimize 3 tane daha ilave edeceğiz. Şehir hastanemizin dolgu alanına da eğitim binamızı da inşallah yakın zamanda projelendirerek yapmış olacağız" şeklinde konuştu.

"BİZİM İŞİMİZ İNSANA HİZMET"

Sağlık Bakanlığı'nın görev alanının hastaları iyileştirmenin yanında insanların sağlığını da koruması için görevli olduğunu kaydeden Memişoğlu "Bizim politikalarımızda en önemli şey insanlarımızın sağlıklı kalmasını sağlamak. Bugün maalesef 3 insanımızdan 1'i sigara kullanıyor. Maalesef yüzde 70'imiz normal kilomuzun üzerinde hayat yaşıyoruz. Çabuk şehirleşen toplumun sağlıklı kalması için kendi sağlık kültürünü arttırarak bedenini koruması gerekiyor. Biz sigara ile ilgili özel bir mücadeleye yeniden başlıyoruz. Poliklinik sayımızı yüzde 20 oranında arttırdık. Son 6 ayda 209 bin kişi sigara bırakma polikliniğine başvuruda bulundu. 70 binin üzerinde sigara denetimi yapıldı. Online sigara bırakma poliklinikleri Türkiye genelinde yaygınlaştı. Dediğimiz gibi, bugün değil de ne zaman sigarayı bırakacağız" dedi.

"HER ANNE ADAYINA BİR EBE"

Gebelikte son 8 haftaya girildiğinde her anne adayı için 1 ebe görevlendirildiğini, ayrıca anne adaylarına gebelik boyunca bakanlık tarafından hazırlanan 'Anne Yolculuğu' isimli mobil uygulamayla bilgi verildiğini kaydeden Bakan Memişoğlu, "Gebelik ile ilgili, doğumla ilgili çalışmalarımız var. Normal olan normal doğum. Tıbbi gereklilik olmadığı zaman doğal şartlarda hem anne sağlığı hem bebek sağlığı için normal doğumu tercih etmeliyiz. Bunanla ilgili özellikle ilk anne adaylarımıza seslenmek istiyorum. Son 8 haftada biz her anne adayımıza bir ebe görevlendirdik. Bu anne adayımız ilk anneliğini yaşarken son 2 ayında bu süreci ebelerle birlikte yaşasınlar istiyoruz. Doğuma hazırlık, nasıl doğum yapılacağı, neler bekleneceği konusunda ebelerimiz anne adaylarımızın emrinde. Aynı zamanda 'Anne Yolculuğu' dediğimiz mobil uygulamamızdan, anne adaylarımız gebelik süresi boyunca, hatta gebelikten sonra da 2 yıl boyunca neler yapılması gerektiğini, nasıl hareket edilmesi gerektiğini bilgilerini bilimsel olarak öğrenebilecekler. Riskli dediğimiz anne adaylarımız için de yazılım ve uygulama yaptık. Onları daha sıkı daha yakından takip edebilmek için bir sisteme geçiyoruz" ifadelerini kullandı.