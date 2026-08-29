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Giriş Tarihi: 29.08.2026 13:50

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "iyi ki hekimim" paylaşımı: Rabb'ime şükürler olsun

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İnsana dokunmayı, şifaya vesile olmayı nasip eden Rabb'ime şükürler olsun. İyi ki hekimim." ifadesini kullandı.

AA
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan iyi ki hekimim paylaşımı: Rabb’ime şükürler olsun
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İnsana dokunmayı, şifaya vesile olmayı nasip eden Rabb'ime şükürler olsun. İyi ki hekimim." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Kendi yorgunluğunu bir hastanın şifa bulan nefesinde unutan, aklı ve vicdanı merhametle yoğuran bir fedakarlık destanıdır hekimlik. Yıllar geçiyor, nice ameliyatlar, nice hastalar hayatımızda iz bırakıyor. Ama bir insanın hayatına dokunmanın, onun derdine derman olabilmenin verdiği heyecan hiç değişmiyor. İnsana dokunmayı, şifaya vesile olmayı nasip eden Rabb'ime şükürler olsun. İyi ki hekimim."

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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "iyi ki hekimim" paylaşımı: Rabb'ime şükürler olsun
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