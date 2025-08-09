Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 18 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacak!

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2. etap alımları için geri sayım başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adayların yakından takip ettiği başvuru sürecinde gözler kadro ve branş dağılımına çevrildi. İkinci etapta da ilk personel alımında olduğu gibi hemen hemen aynı branşlarda alım yapılması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl başvuru yapılacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte gözler ikinci aşama olan 18 bin personel alımı için sürece çevrildi. Mayıs ayında yapılan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ise başvuruların Eylül ayında alınması ön görülüyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama ve 19 bin personel alımıyla ilgili kadro ve branş dağılımının açıklanmasıyla birlikte, alımı yapılacak branşlar belli olmuştu.
Memişoğlu, 19 bin personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsinin olacağını duyurmuştu.
18 bin personel alımı için hangi branştan kaç kişi için ilan açılacağı henüz duyurulmasa da ilk personel alımında olduğu gibi hemen hemen aynı branşlarda alım yapılması bekleniyor.