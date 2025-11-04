SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI: 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi kadrolara yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, bünyesinde görev yapacak çok sayıda sağlık personeli alımı için düğmeye bastı. Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte branş dağılımı netleşti. Başvuru koşulları ve tarihleriyle ilgili araştırmalar ise hız kazandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 26.673 alımı ne zaman gerçekleşecek, başvurular hangi tarihlerde alınacak?
Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.
2026 yılında yapılacağı kesinleşen personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak kılavuz sonrasında Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru takvimi netleşecek.
Başvuru kılavuzunun 2026 Ocak ayı itibarıyla yayımlanması bekleniyor.