SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI: 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi kadrolara yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, bünyesinde görev yapacak çok sayıda sağlık personeli alımı için düğmeye bastı. Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte branş dağılımı netleşti. Başvuru koşulları ve tarihleriyle ilgili araştırmalar ise hız kazandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 26.673 alımı ne zaman gerçekleşecek, başvurular hangi tarihlerde alınacak?