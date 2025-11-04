Haberler Yaşam Haberleri SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI: 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi kadrolara yapılacak?
Giriş Tarihi: 4.11.2025 10:36

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI: 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi kadrolara yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında toplam 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Alımlar; uzman tabip, hemşire, ebe, sağlık teknikeri, diyetisyen gibi farklı branşlarda gerçekleştirilecek. Başvuru şartları ve tarihlerine ilişkin detaylar ise henüz açıklanmadı. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte, 2026 yılı sağlık personeli alımına dair merak edilen tüm ayrıntılar…

Sağlık Bakanlığı, bünyesinde görev yapacak çok sayıda sağlık personeli alımı için düğmeye bastı. Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte branş dağılımı netleşti. Başvuru koşulları ve tarihleriyle ilgili araştırmalar ise hız kazandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 26.673 alımı ne zaman gerçekleşecek, başvurular hangi tarihlerde alınacak?

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM TARİHİ BEKLENİYOR!

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

2026 yılında yapılacağı kesinleşen personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak kılavuz sonrasında Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru takvimi netleşecek.

Başvuru kılavuzunun 2026 Ocak ayı itibarıyla yayımlanması bekleniyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NETLEŞTİ!

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında alımı yapılacak sözleşmeli sağlık personeli alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, alınacak personelin 22 bin 983'ü uzman doktor, 3 bin 652'si ise doktor olacak.

Ayrıca, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ve birer sağlık teknikeri ile diyetisyen alımı yapılacak.

