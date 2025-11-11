Haberler Yaşam Haberleri SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI | Resmi Gazete'de duyuruldu... Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:13

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için toplam 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Alımlar; uzman tabip, hemşire, ebe, sağlık teknikeri, diyetisyen gibi birçok farklı branşı kapsayacak. Başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, hangi branşlarda yapılacak? İşte, yeni dönem sağlık personeli alımına dair tüm detaylar…

Sağlık Bakanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere çok sayıda sağlık personeli alımı için harekete geçti. Resmî Gazete'de yayımlanan duyuruyla birlikte branş dağılımı belli oldu. Başvuru tarihleri ve koşullarına dair araştırmalar ise yoğunlaştı. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın 26.673 personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte? İşte, tüm ayrıntılar…

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM TARİHİ BEKLENİYOR!

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

2026 yılında yapılacağı kesinleşen personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak kılavuz sonrasında Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru takvimi netleşecek.

Başvuru kılavuzunun 2026 Ocak ayı itibarıyla yayımlanması bekleniyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NETLEŞTİ!

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında alımı yapılacak sözleşmeli sağlık personeli alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, alınacak personelin 22 bin 983'ü uzman doktor, 3 bin 652'si ise doktor olacak.

Ayrıca, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ve birer sağlık teknikeri ile diyetisyen alımı yapılacak.

