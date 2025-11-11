SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI | Resmi Gazete’de duyuruldu... Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere çok sayıda sağlık personeli alımı için harekete geçti. Resmî Gazete'de yayımlanan duyuruyla birlikte branş dağılımı belli oldu. Başvuru tarihleri ve koşullarına dair araştırmalar ise yoğunlaştı. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın 26.673 personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte? İşte, tüm ayrıntılar…