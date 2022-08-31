Sağlık personeli atama başvuruları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası ile ilgili duyuru, geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Buna göre, 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için talep toplama süreci, 29 Ağustos'ta başladı. Atama kurası için talep yapmak isteyen adaylar ise ''Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı tabip, uzman tabip, diş tabipleri ataması başvuru ekranı…
Sağlık Bakanlığı, tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası için talep sürecinin başladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri atama talepleri, 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda toplanacak.
Talep bildirimi e-Devlet şifresi ile Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemine (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapıldıktan sonra açılacak "talep toplama ekranı" üzerinden, istenilen bilgiler doldurularak kaydedilecek.
Bu ekrandan yapılacak talep bildirimi zorunlu olmayıp, sadece kadro açığı muhtemel yer tespiti çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak ve başvuru yerine geçmeyecek. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''3. DÖNEM ATAMA KURASI ile bakanlığımızda görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımı http://pbs.saglik.gov.tr'den dün akşam başladı. SAYI, sadece bir gün içinde 2.000'i geçmiş durumda. Ve önümüzde bir hafta daha var!'' açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Kura başvurusu için, ilan metni ve kura takvimi https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacak olup, kuraya ilişkin usul ve esaslar ilan metninde belirtilecektir. Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan metninde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak olan talepler sadece münhal yer tespit çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak olup, başvuru yerine geçmeyecektir. Talepler 06.09.2022 (Saat 17:00) tarihine kadar oluşturulabilecektir.
Talep bildirimi E-Devlet şifresi ile Personel Bilgi Sistemine (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapıldıktan sonra, ana sayfada yer alan Talep Oluştur butonuna basılarak açılacak ekranda istenilen bilgiler doldurularak kaydedilecektir.