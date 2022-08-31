BAKANLIK'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''3. DÖNEM ATAMA KURASI ile bakanlığımızda görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımı http://pbs.saglik.gov.tr'den dün akşam başladı. SAYI, sadece bir gün içinde 2.000'i geçmiş durumda. Ve önümüzde bir hafta daha var!'' açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Kura başvurusu için, ilan metni ve kura takvimi https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacak olup, kuraya ilişkin usul ve esaslar ilan metninde belirtilecektir. Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan metninde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak olan talepler sadece münhal yer tespit çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak olup, başvuru yerine geçmeyecektir. Talepler 06.09.2022 (Saat 17:00) tarihine kadar oluşturulabilecektir.

Talep bildirimi E-Devlet şifresi ile Personel Bilgi Sistemine (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapıldıktan sonra, ana sayfada yer alan Talep Oluştur butonuna basılarak açılacak ekranda istenilen bilgiler doldurularak kaydedilecektir.