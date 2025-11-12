SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi saat kaçta, nasıl ve nereden izlenir?

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri, atama ile ilgili bilgi ve belgeler ve diğer tüm duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr

adresinden yayımlanacak.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, sonuçların 18.00'den sonra ilan edilmesi bekleniyor.