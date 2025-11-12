Haberler Yaşam Haberleri SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi saat kaçta, nasıl ve nereden izlenir?
Giriş Tarihi: 12.11.2025 10:32 Son Güncelleme: 12.11.2025 10:47

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2.764 sürekli işçi için kura çekimi süreci başladı. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından, adaylar kura tarihini merakla bekliyordu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kura çekimi belirlenen tarihte gerçekleştirilecek ve YouTube üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte canlı yayın ve sonuç sorgulama detayları.

2025 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde görevlendirilecek 2.764 sürekli işçi alımı için kura çekimi tarihi netleşti. İŞKUR aracılığıyla yapılacak çekilişte, başvuru kriterlerini karşılayan adaylar yer alacak. Bakanlığın taşra teşkilatlarında görev alacak işçiler için kadro ve branş dağılımı da ilan edildi. Peki Sağlık Bakanlığı 2.764 personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, isim listesi belli mi? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılacak işçi alımlarında, adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulmayacak; sonuçlar doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla birlikte, kura çekiminin tarihi ve saati de netleşti.

Buna göre, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım 2025 Çarşamba günü 10:30 itibarıyla Ankara'da gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENEBİLİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, Bakanlığın resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri, atama ile ilgili bilgi ve belgeler ve diğer tüm duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr
adresinden yayımlanacak.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, sonuçların 18.00'den sonra ilan edilmesi bekleniyor.

