SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nihai isim listesi nasıl sorgulanır?

2025 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde görevlendirilecek 2.764 sürekli işçi alımı için kura çekimi tarihi netleşti. İŞKUR aracılığıyla yapılacak çekilişte, başvuru kriterlerini karşılayan adaylar yer alacak. Bakanlığın taşra teşkilatlarında görev alacak işçiler için kadro ve branş dağılımı da ilan edildi. Peki Sağlık Bakanlığı 2.764 personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, isim listesi belli mi? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılacak işçi alımlarında, adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulmayacak; sonuçlar doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla birlikte, kura çekiminin tarihi ve saati de netleşti.
Buna göre, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım 2025 Çarşamba günü, 09.00–18.00 saatleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Adayların kura sürecini takip etmeleri önem taşıyor.
KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENEBİLİR?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, Bakanlığın resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayın linki aktif olduğunda, detaylara haber siteleri ve ilgili duyurularda yer verilecek. Adaylar, kura sürecini bu şekilde online olarak takip edebilecek.
SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri, atama ile ilgili bilgi ve belgeler ve diğer tüm duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr
adresinden yayımlanacak.
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, sonuçların 18.00'den sonra ilan edilmesi bekleniyor.