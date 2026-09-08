Sağlık Bakanlığı okul öncesi aileleri uyardı: Uykudan önce ekranı kısıtlayın

Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine daha kolay uyum sağlaması için ailelere önemli önerilerde bulundu. Bakanlık, tatil döneminde değişen düzen ve sorumluluklara yeniden dönmenin öğrenciler açısından zorlayıcı olabileceğine dikkat çekerek şu önerilerde bulundu.

Çocukların yalnızca akademik başarısına değil, ruh sağlığına da önem verin.

Ekran kullanımını günlük yaşamı aksatmayacak şekilde sınırlandırın. Bu konuda aşırı kısıtlayıcı olmayın.

Kuralları çocuklarla birlikte aile içinde ve kademeli olarak belirleyin.

ÇOCUKLARI FARKLI ALTERNATİFLERE YÖNLENDİRİN

Çocukları, ekran başında geçirdiği sürenin azaltılmasıyla spor, müzik, sanat ve çeşitli hobiler gibi alternatif etkinliklere yönlendirin. Yemek sırasında ve ailece geçirilen zamanlarda ekran kullanmayın.

Uykudan en az 30 ila 60 dakika önce ekran kullanımının bırakılması konusunda özen gösterin.

Açıklamada elektronik cihazların yatak odasından çıkarılması önerildi. Çocuklarınızı diğer çocuklarla kıyaslama yapmayın.