SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP SON DURUM 2025: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, kadro dağılımı açıklandı mı?

İLK ATAMALARDA KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ilk personel alımında, farklı branşlara yapılan atama sayıları açıklandı. Buna göre en fazla alım 7.597 kişiyle hemşirelik kadrosuna yapıldı. Onu, 1.786 kişiyle ilk ve acil yardım teknikerliği izledi.

Diğer branşlarda ise dağılım şu şekilde gerçekleşti:

Ebe: 1.280

Sağlık teknikeri (ağız ve diş sağlığı): 397

Sağlık teknikeri (diyaliz): 225

Sağlık teknikeri (eczane): 135

Sağlık teknikeri (elektronörofizyoloji): 132

Fizyoterapist: 121

Diyetisyen: 74

Çocuk gelişimcisi: 75

Psikolog: 30

Sosyal çalışmacı: 67

Dil ve konuşma terapisti: 44

Odyolog: 17

Biyolog: 10

Gerontolog: 6

Ayrıca tekniker ve teknisyen pozisyonlarında toplam 508 kişi, destek personeli kadrosunda ise 15 kişi göreve başladı.