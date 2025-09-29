SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU (ÖSYM AİS) | Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihlerini duyurdu. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile tercih yapabilecek. Bakan Memişoğlu, alımın sağlık sektörü ve ülke için hayırlı olmasını diledi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte, detaylar...