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Giriş Tarihi: 18.09.2026 16:03

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı son durumu gündeme geldi. Böylece 26 bin 673 istihdam sürecine ilişkin takvim ile kadro dağılımı süreci ve Bakan Kemal Memişoğlu'ndan gelen açıklamalar ön plana çıktı. Peki "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartlar neler?" İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu ne zaman?
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Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam süreci, adayların gündeminde yer alıyor. Böylece adaylar; KPSS puanıyla yapılacak 26 bin 673 personel alımının başvuru tarihleri, kadro dağılımları ve başvuru şartlarının kesinleşeceği ÖSYM tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş içinde. Bu büyük istihdam süreci için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ön plana çıktı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Ancak Bakan Memişoğlu katıldığı bir programda "2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

26 BİN 673 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kadro dağılımı henüz netleşmedi. Ancak istihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin tahmini branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

Uzman Doktor 22 bin 983
Doktor 3 bin 652
Sağlık Teknikeri 25
Ebe 9
Hemşire 2
Diyetisyen 1
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SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Çeşitli sağlık meslek gruplarını kapsaması planlanan Sağlık Bakanlığı peronel alımı şartları, yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile netleşecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu ne zaman?
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